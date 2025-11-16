Primeras reacciones en comando de Jara: “Esta elección va a ser dura y tendrá que enfrentarse con ideas”
Desde el comando de la candidata de Unidad por Chile, reforzaron que de cara a la segunda vuelta reforzarán su capacidad de construir acuerdos.
Solo minutos después de que la candidata de ChileVamos, Evelyn Matthei, diera sus felicitaciones al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, desde el comando de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, hubo reacciones a los resultados que muestran que competirá en la segunda vuelta.
El primero en reaccionar fue el senador Ricardo Lagos Weber, quien sinceró que la segunda vuelta será compleja.
“Esta elección va a ser dura, y tendrá que enfrentarse con ideas”, dijo.
Así, agregó que la apuesta de cara a una segunda vuelta será reforzar que Jara es una candidata que logra construir acuerdos. “Su trayectoria como ministra demuestra que puede llegar a acuerdos (...) vamos a hacer una campaña que ponga énfasis en su trayectoria”, agregó.
Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jeannette Jara, dijo que “cumplimos el primer objetivo, que es pasar a segunda vuelta” y agregó que “tenemos una tremenda candidata, que tiene ideas, conceptos, lineamientos y un programa de gobierno sólido”.
Con relación a la segunda vuelta, agregó que “sabemos que tenemos un desafío, pero esos desafíos los vamos a enfrentar con voluntad (...) no me cabe la menor duda que vamos a ganar la segunda vuelta con convicción”.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, también reaccionó a los resultados. "Esta elección ha sido cuesta arriba. No ahora, siempre ha sido cuesta arriba. Y eso es lo valioso de lo que ha hecho Jeannette, que le ha puesto una energía, un talante, una positividad a enfrentar, una tarea que siempre se ha sabido que es dura, y que en esta etapa parte de nuevo, porque cuando viene una segunda vuelta es una nueva elección", dijo.
Por su lado, el alcande de Maipú, Tomás Vodanovic, dijo que "hemos logrado el primer objetivo, que era poder pasar a la segunda vuelta, y hoy día sabemos que nace una nueva elección en la cual es muy importante poder ir a convencer y entender al electorado de aquellas candidaturas que no lograron dicho objetivo. Así que desde mañana hay que ponerse a trabajar con mucha fuerza para poder convencer a todas esas personas que optaron por otras candidaturas, y que esperemos que se puedan sumar al proyecto de país que está ofreciendo Jeannette Jara".
