Evelyn Matthei reconoce la derrota y confirma asistencia a comando de Kast
La candidata de Chile Vamos evitó adelantar un respaldo explícito para el aspirante republicano con miras al balotaje.
Con más del 40% de las mesas escrutadas, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reconoció la derrota en las elecciones presidenciales y, tras agradecer a los partidos que forman la coalición, dijo: "Hoy son otros los llamados a continuar con la elección presidencial".
Y adelantó: "Ahora vamos a conversar con Kast para felicitar como corresponde".
Con esto, no planteó ningún respaldo al líder de los Republicanos, José Antonio Kast, quien estaría pasando a segunda vuelta para enfrentarse a la candidata de izquierda, Jeannette Jara.
"Gracias a las chilenas y a los chilenos que me acompañaron con esperanza, con esfuerzo, con convicción. Gracias a Chile vamos. A mis compañeros de ruta de tantos años. A la UDI, mi partido. A Renovación Nacional, donde me formé políticamente. Gracias a mis amigas y amigos de Evópoli. Y también gracias a demócratas y amarillos, quienes valientemente aceptaron el desafío".
De acuerdo a los últimos cómputos, Jeannette Jara lidera las preferencias con 26,45%, seguida por José Antonio Kast con 24,46%, mientras que Franco Parisi suma 18,62%. La abanderada de Chile Vamos se posiciona en quinto lugar con 13,47% de los votos.
