¿Qué es mejor para la economía chilena: Donald Trump o Kamala Harris?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El tema fue abordado también este lunes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien realizó un llamado a la tranquilidad de cara a los potenciales efectos negativos de un triunfo del exmandatario sobre el comercio exterior.

Mario Marcel, ministro de Hacienda:

“Nuestro comercio exterior tiene capacidad para adaptarse”

“Las mayores preocupaciones en el caso de resultar electo el candidato Trump, es el efecto que puede tener sobre el comercio mundial. Pero en eso, lo que debemos tener claro los chilenos, dada la extensión de nuestros acuerdos comerciales, es que nuestro comercio exterior tiene capacidad para poder adaptarse a distintos escenarios. De hecho, en el último tiempo, el crecimiento del comercio mundial ha sido muy modesto. Sin embargo, nuestras exportaciones han crecido significativamente todo este año, y probablemente lo sigan haciendo durante el próximo”, dijo el ministro en una conferencia de prensa este lunes.

“Debemos tener esa tranquilidad de que por tener muchos y muy variados socios comerciales, si hay dificultades en alguna parte, incluso con actores tan importantes como EEUU o China, tenemos capacidad para reorientar el comercio de nuestras exportaciones”.

Ignacio Briones, exministro de Hacienda:

“La opción menos negativa para la economía chilena es Kamala Harris”

“Sin ninguna duda, la opción menos negativa para la economía chilena es Kamala Harris. Uno de los principales riesgos externos que tiene Chile y la economía mundial tiene que ver con la posible elección del expresidente Trump en al menos dos flancos. El primero, el libre comercio. El Presidente Trump tiene una política de proteccionismo recargada, que si cumpliera lo que ha dicho que hará, con una altísima probabilidad tendremos una escalada de guerra comercial en el mundo, que para un país pequeño y abierto como Chile nos afectaría de manera no menor. Hay un foco de riesgo económico por el canal comercial importante.

“El segundo flanco es la variable geopolítica y el comportamiento de EEUU ante los principales conflictos que puede tener consecuencias y tensionar la economía global.

“También hay que mirar el déficit fiscal en EEUU, ya que hay dudas razonables de que la rebaja de impuestos que propone Trump no repercuta en un mayor incremento del déficit”.

Cecilia Cifuentes, académica U. de Los Andes:

“Si ambos son malos candidatos, es mejor el triunfo de Harris”

“No existen grandes diferencias entre ambos candidatos en lo que se refiere a sus políticas para América Latina y Chile, en particular. No tendrían al parecer un foco en esta región, más allá del tema inmigración, que no nos afecta.

“Es algo más probable eso sí que Chile pierda el Visa Waiver con Trump. Creo que lo relevante son los efectos para la economía global, que por supuesto, sí nos impacta. Pienso que ambos son malos candidatos, por sus planteamientos de política, aunque distintos, ambos negativos, sin que ninguno tenga gran preocupación por el déficit fiscal americano. En todo caso, al parecer el Senado quedaría bajo dominio republicano. Entonces, si ambos son malos candidatos, me parece mejor para el mundo el triunfo de Harris, porque podría hacer poco con el Congreso en contra. Si gana Trump y hace efectivos sus anuncios negativos, tendría el apoyo parlamentario”.

Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central:

“Un escenario de Harris es mejor que uno de Trump para Chile”

“Un escenario de Harris es mejor que uno de Trump para Chile, para América Latina y para el mundo. Trump ha propuesto aranceles de 60% para todos los bienes importados de China y de 10% a 50% para los importados de otros países, aranceles que impulsarían los precios internos con un efecto inflacionario y que, además, resultarán en represalias de otros países, en especial China.

“En la parte fiscal, sus promesas de bajas de impuestos y de extender la rebaja que introdujo en su administración anterior compensadas con dudosos recortes de gastos resultaría en un salto en un déficit fiscal (...), lo que le daría otro impulso a la inflación.

“Estos dos factores llevarían a la Fed a responder con alzas de tasas (...), lo que resultaría en una apreciación del dólar. La combinación de dólar fuerte y tasas altas tendría efectos negativos en los países emergentes y en Chile en particular.

“Harris continuaría el proteccionismo de Biden, el cual es dañino (...), pero es de una escala mucho menor que el de Trump”.

Pablo García, exvicepresidente del Banco Central:

“La aproximación de Trump es bastante más proteccionista”

“Los desafíos de Chile para dinamizar inversiones, diversificar nuestras ventajas comparativas y profundizar integración financiera siguen estando presentes, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

“Con todo, la trayectoria fiscal en una administración Trump, donde además tenga control del Congreso, elevaría tasas de interés internacionales, y persistiría un escenario de fortalecimiento del dólar a nivel global.

“Este sería desfavorable para las economías emergentes, los precios de las materias primas y los flujos de capital hacia mercados como Chile.

“Hay que agregar que la aproximación de Trump es bastante más proteccionista y antiglobalización que Harris, lo que es complejo para una economía como la chilena que depende de un mundo integrado”.

Carolina Grünwald, economista jefe prudential AGF:

“Hay que ver cómo queda equilibrado con el Senado y Cámara”

“Me parece que además del Presidente de Estados Unidos, hay que ver cómo queda equilibrado con el Senado y la Cámara de Representantes.

En términos generales, si esto sucede, no debiese impactarnos tanto quién es el Presidente. Ahora bien, si resulta ganador Donald Trump con total apoyo de las cámaras, hay riesgo de mayor deuda pública, dólar más fuerte y tasas más altas, esto, además del riesgo macro de un menor crecimiento mundial dadas las políticas proteccionistas que este adoptaría”.

Nicolás Eyzaguirre, exministro de Hacienda y exFMI:

“Las alzas arancelarias de Trump debilitarán la economía mundial”

“Las alzas arancelarias de Trump debilitarán la economía mundial, especialmente a Europa y China. Ese último efecto es el más perjudicial para nosotros. No es el efecto directo de exportaciones chilenas a EEUU, porque éstas están cobijadas en el acuerdo de libre comercio, es el indirecto vía nuestros otros socios comerciales.

“En el mediano plazo esto también es perjudicial para EEUU, porque conlleva una especialización ineficiente. Y puede, además, desatar nuevas rondas de proteccionismo.

“En lo financiero, las rebajas de impuestos de Trump, sin compensación en reducción de gastos, presionarán al alza las tasas de interés, lo que también es perjudicial para Chile y el mundo.

“En el caso de Harris, el punto eventualmente más negativo es el alza de impuesto corporativo que puede ser perjudicial para la inversión en EEUU. Pero eso nos afecta poco”.

Francisca Pérez, economista principal BCI:

“Ambos escenarios no son muy alentadores”

“Ambos escenarios no son muy alentadores, ya que en ambos casos se espera un deterioro en las cuentas fiscales, un aumento en la deuda pública. En el caso de Kamala Harris, el deterioro esperado es algo menor que para el caso de Trump.

“Dicho esto, lo que hemos visto en los movimientos de tipo de cambio tiene que ver con las expectativas de deterioro en las cuentas fiscales en Estados Unidos.

“A su vez, si se concreta la opción de Donald Trump, podríamos ver un tipo de cambio más bien presionado al alza, fluctuando entre los $ 950 y tasas de interés en Chile más cercanas al 5,0%-6,0%.

“Mientras que, en el caso de Harris, el tipo de cambio también se vería presionado al alza, pero en niveles entre los $ 900 y $ 950, con unas tasas de interés que se moverían, dependiendo de su madurez, entre 4,5% y 5,5%”.

Andrea Repetto, directora Escuela de Gobierno UC:

Trump “trae importantes riesgos para Chile y el mundo”

“Una eventual segunda presidencia de Donald Trump trae importantes riesgos para Chile y el mundo. Por un lado, pone presión sobre las instituciones y tensiona la geopolítica internacional. Al mismo tiempo, ofrece un programa que aumentaría el costo global del endeudamiento al subir enormemente la deuda fiscal de Estados Unidos.

Por último, ofrece proteccionismo, lo que debilitaría el comercio mundial, afectando a países emergentes como Chile cuya actividad depende centralmente de su apertura al comercio internacional”.

Roberto Zahler, expresidente del Banco Central:

“El triunfo de Harris sería más beneficioso para Chile”

“Son varias las razones para creer que el triunfo de Kamala Harris sería más beneficioso para Chile. Si gana ella, seguiremos -en lo grueso- en más de lo mismo, pero si lo hace Donald Trump veo dos problemas serios si concreta sus anuncios. En el ámbito comercial, ponerle aranceles a todas las importaciones de EEUU nos afectaría directamente, considerando que es nuestro segundo socio comercial. Además, la magnitud de restricciones arancelarias y pararancelarias sobre China podría traducirse en una desaceleración del gigante asiático, que es nuestro principal socio comercial.



“En el ámbito financiero, Trump implicará aumentar el alto déficit fiscal en EEUU y eso generará presiones a más inflación y a mayores tasas de interés internacionales de largo plazo (...) Más inflación de origen fiscal, junto al impacto directo sobre la inflación de mayores aranceles sobre productos domésticos, presionará al alza las tasas externas de corto plazo”.