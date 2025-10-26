Click acá para ir directamente al contenido

Sorpresa electoral: Argentina ratifica el rumbo económico de Milei con las legislativas y castiga al peronismo
Inicio Economía y Política Política
Política

Candidatos defienden sus propuestas económicas | Minuto a minuto

Franco Parisi, Jeannette Jara, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls buscan marcar las diferencias y plasmar sus ideas.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Domingo 26 de octubre de 2025 a las 19:58 hrs.

elecciones
<p>Candidatos defienden sus propuestas económicas | Minuto a minuto</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “Si alguien quiere rediscutir la glosa republicana, tiene que plantear de dónde sacar esos recursos”
2
DF MAS

El complejo momento de Viña Apaltagua: despidos, venta de terrenos y reestructuración
3
DF MAS

María José Zaldívar, Max Ibáñez y Hernán de Solminihac como invitados: así fue la gala de aniversario número 10 de Fundación Familias Primero
4
DF MAS

Guay Guay, el parque deportivo y de conservación la familia Bouchon estrena en Chicureo
5
DF MAS

La nueva cruzada de Lucy Ana Avilés
6
Señal DF

Histórica familia del pacto controlador de Indisa sella su salida de la firma
7
Señal DF

Codelco compromete casi US$ 2.000 millones al Fisco este año y dice que acuerdo con SQM no se cae con un nuevo Gobierno
8
Señal DF

Eduardo Fidenza, analista argentino: “Hay un combo contundente para explicar la debilidad relativa con la que llega el Gobierno de Milei a estas elecciones"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete