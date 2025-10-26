Candidatos defienden sus propuestas económicas | Minuto a minuto
Franco Parisi, Jeannette Jara, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls buscan marcar las diferencias y plasmar sus ideas.
A menos de un mes de las elecciones, los ocho candidatos a La Moneda se encuentran en un nuevo debate. Esta vez, en Canal 13, Franco Parisi, Jeannette Jara, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls buscan marcar las diferencias y plasmar sus ideas.
21:00 Temática Economía
Kast defiende su recorte fiscal y asegura que no recortará ningún beneficio social. El candidato apuesta por desregularizar normas que -indica- que impiden el crecimiento.
En temas de recortes fiscales, Matthei plantea que en la educación tendrán una mezcla de gratuidad (para los actuales beneficiarios) y créditos con garantías estatales.
Jara explica su propuesta de bajar en 20% las cuentas de la luz al traspasar los menores costos de la energía solar a los consumidores. Por otro lado, reitera la posibilidad de un sueldo vital de $750 mil pesos.
20:30 En el debate temática: Seguridad
Kast plantea que está tomando de ejemplo las cárceles de El Salvador e Italia. "Necesitamos cárceles de alta seguridad"
Kaiser, plantea un reforma al sistema penitenciario
Jara dice que hay que perseguir la ruta del dinero sucio e insiste en levantar el secreto bancario.
Matthei asegura que faltan cárceles en Chile, pero llama a la prevención del delito, usando como ejemplo a Medellín.
20:20 Kast dice que en su gobierno no hay regularización masivas y los inmigrantes ilegales no tendrán beneficios sociales.
20:18 Jeannette Jara asegura que apoya la reforma para el despliegue de militares en la frontera. "No solo continuaremos con esta polìtica, sino que crearemos una unidad fronteriza de Carabineros"
20:12 Kaiser espera que Chile sea el mejor país del mundo para ser mamá, por lo que anunció una PGU: 50% más de PGU para la madre de un niño, 75% para dos hijos y 100% para tres o más.
20:10 Evelyn Matthei usó su minuto invocando a las mujeres. "Una mujer puede hacerse cargo de la economía y de la delincuencia"
20:08 El republicano José Antonio Kast ocupó su minuto inicial para destacar que el suyo será un gobierno de emergencia para frenar la delincuencia, la inmigración y legal y fomentar el crecimiento.
20:05 Jara destacó su rol como articuladora en la reforma de pensiones. "Sabemos que necesitamos crecer y generar más empleo. "Más del 90% de las familias no alcanzan a llegar a fin de mes" y en materia de seguridad aseguró que no le temblará la mano para seguir a la delincuencia.
20:04 En su minuto inicial, el candidato Franco Parisi destaca que una de las primeras medidas será un retiro "responsable y no inflacionario". Dos millones de mujeres endeudadas no es bueno, indicó.
En desarrollo...
