Andrónico Luksic votó en Villa O´Higgins: "Independiente de quiénes pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile"

En una publicación en sus redes sociales, el empresario hizo un llamado a la "sabiduría" a quienes resulten vencedores en las elecciones de este domingo y pasen a una segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre.

Por: Equipo DF

Publicado: Domingo 16 de noviembre de 2025 a las 09:59 hrs.

Elecciones 2025 luksic
<p>@aluksicc</p>

@aluksicc

