Andrónico Luksic votó en Villa O´Higgins: "Independiente de quiénes pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile"

El empresario Andrónico Luksic votó este domingo en Villa O´Higgins, Región de Aysén, desde donde hizo un llamado a la "sabiduría" a quienes resulten vencedores en las elecciones de este domingo y pasen a una segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre.

"Independiente de quiénes sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile", indicó Luksic en su cuenta en X.