Andrónico Luksic votó en Villa O´Higgins: "Independiente de quiénes pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile"
En una publicación en sus redes sociales, el empresario hizo un llamado a la "sabiduría" a quienes resulten vencedores en las elecciones de este domingo y pasen a una segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre.
El empresario Andrónico Luksic votó este domingo en Villa O´Higgins, Región de Aysén, desde donde hizo un llamado a la "sabiduría" a quienes resulten vencedores en las elecciones de este domingo y pasen a una segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre.
"Independiente de quiénes sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta, espero que sea lo mejor para Chile", indicó Luksic en su cuenta en X.
De vuelta en mi querida Villa O'Higgins , ya con el deber cívico cumplido !! Que Chile viva hoy una jornada electoral tranquila y en paz . Independiente de quiénes sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta , espero que sea lo mejor para Chile , y que quienes hoy resulten… pic.twitter.com/82DQVUpFXQ— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) November 16, 2025
