Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Elecciones Minuto a Minuto | Comienza la apertura de las mesas: Boric ya votó en liceo en Punta Arenas

Las mesas estarán abiertas hasta las 18 horas. Además de Presidente, se vota por diputados, y en siete regiones -Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén- por senadores.

Por: Equipo DF

Publicado: Domingo 16 de noviembre de 2025 a las 08:50 hrs.

Elecciones 2025 Presidente Diputados Senadores Jeannette Jara José Antonio Kast Evelyn Matthei Johannes Kaiser
<p>Fotos: Aton Chile</p>

Fotos: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Vial, Harding, Elberg, Del Río y Larraín: El deal club que va por Banmédica
2
Señal DF

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central: "Tenemos una banca robusta en términos de solvencia y liquidez"
3
Empresas

Trama bielorrusa: Codelco califica de histórico el fallo y sostiene que la red investigada le costó cerca de US$20 millones
4
DF MAS

Gibraltar: los negocios, más allá de Sky, de la familia Paulmann Mast
5
Economía y Política

Se deteriora posición de Chile en ranking internacional sobre el mundo del delito
6
Señal DF

Goldman Sachs desafía la historia, predice otra 'década prodigiosa' en Bolsa
7
DF MAS

Phd inconcluso, golf y su rol en el Banco Central: los casi 50 años de Jorge Desormeaux al lado de Evelyn Matthei
8
DF MAS

Qué hizo Dua Lipa en la Viña Concha y Toro
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete