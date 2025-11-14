Click acá para ir directamente al contenido
5 claves para leer las elecciones de este domingo

Qué tan cerca o lejos queda Jeannette Jara del 38% del Apruebo de septiembre de 2022 y cuánta ventaja saca respecto de su contendor serán factores cruciales para ver cómo llega de cara a la segunda vuelta. Al otro lado, cuánto suman los candidatos de derecha, los gestos que se den las horas siguientes a los resultados y cómo se configura el Congreso, son parte de la guía para analizar un balotaje que tiene expectantes a los chilenos y al mercado financiero.

Por: María Paz Infante

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 19:39 hrs.

