Canciller Pérez Mackenna tras reunión con Marco Rubio: “Tocamos todos los temas: seguridad, crecimiento económico y el plan de promover a Chile en el extranjero"
En entrevista con el programa Mesa Central, el ministro de RREE señaló que las gestiones apuntaron a recomponer las relaciones con la mayor economía del planeta, explicando que “comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando un poco de las relaciones históricas que siempre hemos tenido con Estados Unidos”.
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El ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna entregó este domingo nuevos antecedentes sobre las gestiones que está realizando la Cancillería ante Estados Unidos para contener la aplicación de nuevos aranceles a los productores locales por parte de la potencia norteamericana y entregó detalles de su reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la última visita a Washington.
En entrevista con el programa Mesa Central, de T13, Pérez Mackenna precisó que el encuentro se prolongó por más de 50 minutos y se desarrolló en español. En la instancia le explicó al alto funcionario de la Administración Trump sobre el plan “Choose Chile” de promover al país en el extranjero. “Tocamos todos los temas: seguridad, crecimiento económico, el plan de promover a Chile en el extranjero con 'Choose Chile' y la verdad que le gustó, lo encontró súper creativo”.
El canciller señaló que las gestiones apuntaron a recomponer las relaciones con la mayor economía del planeta, explicando que “comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando un poco de las relaciones históricas que siempre hemos tenido con Estados Unidos”.
Según Pérez Mackenna, Rubio escuchó los planteamientos de la delegación chilena y levantó a su vez “temas interesantes, temas de crecimiento e inversión y, por supuesto, el camino que tenemos que recorrer.”
En ese sentido, el ministro recordó que “los tiempos de la política internacional son más lentos de lo que uno se imagina, porque requiere de una serie de cosas, de ver dónde, de ver qué cosa hay que hacer, cómo preparar una cosa así”.
Según el ministro, en el encuentro no se refirieron a la polémica surgida en torno al cable submarino entre China y Chile.
El canciller abordó además los rumores de que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sería nombrada a una agregaduría en el extranjero, señalando que “es una tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía”.
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