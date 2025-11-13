Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Candidatos que lideran sondeos le ponen nombre a su medida económica prioritaria y a la promesa inviable de sus contendores

A 48 horas de las elecciones presidenciales, los equipos de Jara, Kast, Matthei; y Kaiser destacan su medida estrella para impulsar la economía.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 13 de noviembre de 2025 a las 11:40 hrs.

José Antonio Kast Evelyn Matthei Jeannette Jara Johannes Kaiser elecciones presidenciales Rodolfo Carrasco
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Jara: ingreso vital de $750 mil
Kast: Plan económico integral
Matthei: Libertad económica
Kaiser: Reforma tributaria pro emprendimiento

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

El renacer de CAP tras el golpe de Huachipato: espera utilidades en 2026 y evalúa su ingreso al negocio del cobre
2
Empresas

El poderoso sindicato de pilotos que está revolviendo las aguas al interior de Latam
3
Empresas

Radiografía a la CNE: dotación no supera las 100 personas y ausentismo laboral alcanza mayor nivel en cinco años
4
Economía y Política

Cómo quedó conformado el equipo de Estudios de BICE tras la fusión
5
Empresas

Tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, culmina polémica consulta indígena de hidroeléctrica de Statkraft
6
Empresas

Compañía de expresidente de la Cámara de la Construcción propone modificar reorganización: acusa extensas tramitaciones municipales y del Serviu
7
Mercados

Mercado entra en modo elecciones: BTG, Credicorp y LarrainVial analizan escenarios mientras el IPSA alcanza nuevo récord
8
Economía y Política

DT zanja finalmente disputa: reducción de la jornada excluye la hora de almuerzo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete