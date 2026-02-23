Corte Suprema confirmó desafuero del diputado Joaquín Lavín León

La Corte Suprema confirmó la tarde de este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), sumándose a la decisión previa en el mismo sentido adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esta determinación, de acuerdo a lo consignado por radio Cooperativa, implica la pérdida de su inmunidad parlamentaria, abriendo el camino para que la Fiscalía Metropolitana Oriente avance en su formalización por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil.

La investigación, según lo descrito, precisamente abarca delitos de corrupción en el municipio de Maipú, la rendición de boletas catalogadas como ideológicamente falsas, así como la creación de un software de gestión de trabajo territorial y de base de datos que se habría financiado con fondos del Congreso.