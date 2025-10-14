Click acá para ir directamente al contenido
Dorothy Pérez conquista Enade y recibe ovación de pie de empresarios: "Dejemos las peleas estériles y avancemos todos juntos"

La contralora general de la República repasó los hallazgos del órgano fiscalizador, urgió por mayores avances tecnológicos y apuntó a la complejidad que cualquier gobierno aumente el presupuesto de la entidad.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 14 de octubre de 2025 a las 14:20 hrs.

