Encuesta Criteria post debate: Jara y Kast se consolidan en las primeras posiciones y Matthei cae 4 puntos
La candidata oficialista y el republicano se mantuvieron con un 29% y un 27% de las preferencias, respectivamente.
Tras una semana marcada por el primer debate presidencial entre los ocho candidatos, se comienzan a conocer los primeros efectos en la medición de preferencias.
La encuesta Criteria publicada este domingo, mostró que la carta oficialista, Jeannette Jara (PC), y el candidato republicano, José Antonio Kast, siguen firmes en las primeras posiciones de la carrera. De acuerdo a esta medición, si la elección fuera este domingo, un 29% votaría por Jara y un 27% por Kast, sin cambios en comparación a la semana anterior.
En contraste, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sufrió una caída de cuatro puntos, pasando de un 17% a un 13%.
Quien sí logró capitalizar el debate fue Johannes Kaiser (PNL), quien subió de 9% a 10%, quedándose con el cuarto lugar en la encuesta. Le sigue Franco Parisi (PdG), que se mantuvo con un 7% de las preferencias.
El otro que logró registrar un crecimiento de votos en el debate -y que, según la encuesta, fue el que más subió en cuanto a la percepción positiva de la ciudadanía, pasando de un 20% a un 31% en el ítem de imagen "buena o muy buena"- fue Harold Mayne-Nicholls, que subió de un 2% a un 3%.
Más atrás, completan la lista Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%).
Segunda vuelta
En un eventual balotaje, según Criteria, Kast se impondría a Jara con un 46% frente a un 35%, respectivamente.
Matthei también superaría a la candidata oficialista, pero con un 40% por sobre un 33%.
