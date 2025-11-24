Familia Piñera Morel entregó apoyo a Kast: “Tenemos claro que el comunismo no trae progreso”

Hasta la residencia del exPresidente, Sebastián Piñera, acudió el candidato presidencial José Antonio Kast, para reunirse con la familia Piñera Morel, encabezada por la exPrimera Dama, Cecilia Morel y sus hijos Magdalena, Cristóbal y Sebastián donde recibió su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial.

Kast llegó junto a su esposa, Pia Adriasola, para sostener una conversación de más de una hora, luego de la cual la hija del exmandatario, Magdalena, indicó: “Nosotros estamos súper claros y convencidos de que el adversario político es una candidata del Partido Comunista. Sabemos que el comunismo no ha traído ni progreso ni democracia a ninguno de los países en los cuales ha estado”.

“Así que hoy día estamos, por convicción, apoyando a José Antonio Kast, y esperamos que gane, y esperamos que le vaya muy bien en el Gobierno”, reforzó.

Por su parte, el abanderado de Republicanos agradeció el apoyo afirmando que Piñera “es un Presidente que las personas extrañan mucho y que va creciendo en su figura". "Pudimos haber tenido diferencias, sí, pero la historia va señalando quienes se jugaron por la patria y eso lo hizo el exPresidente y su familia”.

Morel indicó que en el balotaje “se juega algo importante, que es el modelo para Chile que queremos, más seguro, con libertades y oportunidades reales… de eso se trata la libertad para que las personas construyan sus proyectos de vida y no que se los imponga; y tocar las estrellas, como decía Sebastián”.