Gobierno se anota un triunfo: Senado aprueba multas para quienes no voten en las elecciones de noviembre

Con 38 votos a favor y uno en contra, la iniciativa que sanciona la inasistencia electoral avanza al tercer trámite en la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó la propuesta del Gobierno que establece multas para quienes no voten en las próximas elecciones, con sanciones que van de 0,5 a 1,5 UTM, equivalentes a entre $ 35.000 y $ 103.000. La iniciativa contó con 38 votos a favor y solo uno en contra.

El debate se centró en las sanciones económicas para quienes no presenten excusas al momento de votar, un punto que había generado polémica y se había rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con esta aprobación, el proyecto pasa nuevamente a la Cámara Baja para su tercer trámite legislativo.

Se aprueba reforma que limita el voto extranjero

El Senado también dio luz verde por unanimidad a la reforma constitucional sobre el voto de los extranjeros, presentada por el Gobierno.

Actualmente, la Constitución establece que el voto es obligatorio para los electores, término que incluye a personas extranjeras.

La modificación endurece las condiciones de residencia. Actualmente, los extranjeros pueden ejercer el voto después de cinco años viviendo en el país, mientras que con la nueva norma deberán haber residido de manera continua durante diez años para obtener este derecho.





