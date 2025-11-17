Kast inicia despliegue de cara a la segunda vuelta y viaja a La Araucanía junto a senador electo Rodolfo Carter

El abanderado republicano tiene previstas sus primeras actividades en Temuco y Vilcún.

Con actividades en La Araucanía, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, iniciará este lunes su despliegue de cara a la segunda vuelta que disputará con la candidata del oficialismo Jeannette Jara.

El abanderado tendrá diversas actividades en Vilcún y Temuco, donde estará acompañado por el senador electo por la zona y exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Kast viajará junto a algunos de sus asesores más estrechos, pero tanto el presidente de Republicanos y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, y el jefe de su programa económico, Jorge Quiroz, se quedarán en Santiago coordinando la forma en que recibirán aportes de las candidaturas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Se espera que Kast también viaje pronto a la zona norte, en especial lugares fronterizos para difundir sus propuestas de control migratorio.