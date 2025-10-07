Kast promete una auditoría “escritorio por escritorio” para decidir los recortes del gasto público en su eventual Gobierno

El candidato del Partido Republicano especificó que de los US$ 6.000 millones de recortes que propone en 18 meses, US$ 3.000 millones provendrán de medidas administrativas y otros US$ 3.000 millones por la vía legislativa.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, delineó lo que sería su primera medida en un virtual Gobierno: una auditoría total al aparato estatal, en el marco de la discusión que se ha generado por la falta de detalles del recorte de gasto por US$ 6.000 millones que busca realizar en los primeros 18 meses de gestión.

“Vamos a llegar al Gobierno a hacerles una auditoría y vamos a ir escritorio por escritorio”, afirmó en entrevista con T13 Radio, señalando que los resultados de dicha auditoría se conocerán al cabo de seis meses: “Nosotros primero vamos a hacer una auditoría. Lo primero que vamos a hacer es una auditoría y esa auditoría, que la vamos a pedir a un ente externo, también va a considerar un recorrido ministerio por ministerio, escritorio por escritorio”.

El republicano criticó duramente el manejo fiscal del actual Ejecutivo, enfocándose en la actual directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez: “De hecho, es la mejor Dipres de la historia de Chile, según el exministro Marcel y nunca pudieron cuadrar un Presupuesto, nunca supieron cuánto dinero le iba a entrar. Y lo que se tiene claro es que iban a gastar más de lo que tenían. Por lo tanto, ellos hoy día deberían dar explicaciones de por qué tienen el Estado en este estado de calamidad fiscal. Ahora, nosotros lo que hemos señalado es que vamos a cortar gasto político ya”.

Consultado por su plan de recorte fiscal, Kast precisó que de los US$ 6.000 millones, US$ 3.000 millones provendrán de acciones administrativas y otros US$ 3.000 millones de medidas legislativas, “porque tenemos que hacer ajustes que pasan por ley”.

En esa línea, anticipó que los parlamentarios republicanos presentarán indicaciones al Presupuesto 2026: “Sí, vamos a presentar las indicaciones que correspondan, vamos a presentar algunas indicaciones de rebaja de presupuesto, igual que lo hicimos el año pasado”.

También, Kast arremetió contra los convenios del Estado y el aumento de funcionarios públicos: “El Gobierno firma convenios, por ejemplo, el convenio que firmó el Ministerio de la Vivienda con el PNUD. Tenemos que buscar todos los recursos que han salido del Gobierno Central camino a algún convenio con alguna institución”.

El exparlamentario defendió la permanencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en medio de la controversia por su propuesta de campaña de eliminar el préstamo al Estado que contempla la reforma previsional: “De hecho, va a haber más garantía de que la PGU se va a pagar porque nosotros somos personas serias. Es más garantía que el préstamo que ellos le están pidiendo a los trabajadores. Si tenemos la mayoría parlamentaria, no se lo vamos a pedir, porque el Estado no tiene por qué pedirle plata a los trabajadores de Chile”.

Arremetida contra Jara

El abanderado aprovechó el espacio para criticar con dureza la propuesta de ingreso vital presentada por la carta oficialista, Jeannette Jara: “Su encargado económico serio, responsable, le dice que no se puede. Y por un voluntarismo enorme, dice que lo va a hacer y nadie la cuestiona. Y nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a recortar el gasto político. Y ellos insisten y lo tiran, como dicen en Chile, a la maleta”.

Respecto a los contratos que mantiene el Estado para potenciar la industria del litio, Kast se mostró dispuesto a respetar los acuerdos vigentes, pero advirtió que serán revisados: “Lo que hemos dicho, si ellos avanzan en eso y solucionan los problemas y se perfecciona el contrato, nosotros somos responsables y cumplimos los contratos. Si de aquí a marzo no se verifican las condiciones del contrato, no va a haber contrato”.