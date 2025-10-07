Click acá para ir directamente al contenido
Kast promete una auditoría “escritorio por escritorio” para decidir los recortes del gasto público en su eventual Gobierno

El candidato del Partido Republicano especificó que de los US$ 6.000 millones de recortes que propone en 18 meses, US$ 3.000 millones provendrán de medidas administrativas y otros US$ 3.000 millones por la vía legislativa.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 13:05 hrs.

José Antonio Kast Jeannette Jara gobierno elecciones presidenciales
<p>Crédito: T13 Radio</p>

Crédito: T13 Radio

