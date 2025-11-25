Kast suma apoyo de exPresidente Frei: “Coincidimos en los temas esenciales para nuestro país”

El exmandatario recibió al candidato Republicano y señaló que lo respalda porque “nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad”.

A través de una declaración pública, el exPresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), informó que se reunió con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y le entregó su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentará a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, el próximo 14 de diciembre.

En su declaración, el exsenador sostiene que ayer lunes recibió en su casa al candidato presidencial para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile.

“Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”, dijo.

Agregó que “he dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo con el objetivo que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años”.

Quien fuera mandatario entre 1994 y 2000 precisó que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad”.

Por lo mismo, planteó que “se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

Frei afirmó que “nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños”.

El exmandatario señaló además que la reunión fue una valiosa instancia que “me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.

De esta forma, Kast sigue sumando apoyos, ahora desde el centro político, a pesar de que la Democracia Cristiana se encuentra apoyando a la candidatura de Jeannette Jara, pero Frei se ha desmarcado de la postura oficial de su partido de respaldar una carta PC a La Moneda.

Cabe recordar que este lunes el exdiputado se reunió con la familia del exPresidente, Sebastián Piñera, encabezados por la exprimera dama, Cecilia Morel, y sus hijos, quienes respaldaron al abanderado republicano para los comicios del próximo 14 de diciembre.