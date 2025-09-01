Click acá para ir directamente al contenido
Luego de una semana marcada por tensiones con el PC, Jara pide “unidad y enfocarse en propuestas” en reunión con presidentes del oficialismo

Esto, luego de una semana marcada por la polémica desatada por el timonel del PC, Lautaro Carmona, quien criticó la gestión de Mario Marcel y produjo un quiebre con el Socialismo Democrático.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 11:04 hrs.

