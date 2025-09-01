Luego de una semana marcada por tensiones con el PC, Jara pide “unidad y enfocarse en propuestas” en reunión con presidentes del oficialismo

Esto, luego de una semana marcada por la polémica desatada por el timonel del PC, Lautaro Carmona, quien criticó la gestión de Mario Marcel y produjo un quiebre con el Socialismo Democrático.

En la casa de la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, se reunió la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, con los timoneles del oficialismo, luego de una semana marcada por las polémicas luego de declaraciones del titular del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, pidiendo explicaciones por la salida del gabinete de Mario Marcel y criticando la labor del extitular de Hacienda.

Con un llamado a la unidad y a centrarse en las propuestas, Jara hizo un alto en su gira por el país en medio de la campaña, buscando cerrar la grieta entre el Socialismo Democrático y el PC luego de los dichos de Carmona, que empañaron la gira de Jara debiendo todos los días abordar la controversia desatada por su propio partido.

A la salida del encuentro de este domingo, Jara conversó con Chilevisión señalando que “tuvimos una muy buena reunión” evaluando la gira y los pasos que vienen para septiembre, “esperando también que se fortalezcan todas nuestras ideas y la forma de comunicarnos más directamente a las personas”.

Respecto a la polémica en el comando por los dichos del timonel PC, indicó que “todo eso se abordó y creo que fue una muy buena reunión” e indicó que ella está preocupada de entregar a soluciones a las personas más que enfocarse en polémicas.

Más explícita fue la senadora Vodanovic, quien en entrevista con Radio Universo señaló que “en esa reunión se habló claramente este tema y, efectivamente, Lautaro Carmona entiende que cuando él expresa una idea, se hacen énfasis que no están en el sentido que él quisiera. Por lo tanto, no hay una animadversión ni mucho menos, por el contrario. Él manifiesta todo su apoyo desde el partido de la candidatura”.

Evitando más detalles, indicó que se conversó “con harta franqueza…porque yo creo que lo peor que uno puede hacer es tener el elefante en la habitación y no referirse a aquello”.

En tanto, uno de los voceros de la candidata el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), señaló la mañana de este lunes que “hay que dar vuelta la página” y concentrarse en las propuestas, señalando que esta semana Jara, que hoy se encuentra en Coyhaique, va a dar a conocer medidas en materia de salud.

También adelantó que se van a integrar más voceros al comando y que la candidata retoma oficialmente los debates con los otros aspirantes a La Moneda el 10 de septiembre, en un encuentro que será televisado.