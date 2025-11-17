Marco Enríquez-Ominami: "Nunca he visto una derrota mayor (de la izquierda)"

En sus declaraciones, ME-O emplazó al Gobierno, al que calificó de "incompetente", dijo asumir su responsabilidad por su débil desempeño y evitó hacer mención de apoyos para el balotaje.

En una declaración sin preguntas, Marco Enríquez-Ominami (MEO), abanderado independiente para las elecciones presidenciales de este 2025 asumió la responsabilidad por su débil desempeño y calificó el resultado como “un veredicto inequívoco” que marca “el cierre de un ciclo para el mundo humanista y de izquierda".

"Este sector quedó desnudo. Ha sido duramente castigado también producto un gobierno extremadamente incompetente que tuvo todo para cambiar la estructura política económica de Chile. Nunca antes la historia de Chile, tantos chilenos habían confiado en un Gobierno como el del Presidente (Gabriel) Boric y nunca antes habían sentido tanta rabia y decepción", dijo.

El ahora excandidato sostuvo que la transición democrática “no estuvo a la altura”. Y concluyó: "Nunca he visto una derrota mayor. Eso incluye nuestros resultados".

ME-O finalizó su discurso y no hizo mención a apoyos en segunda vuelta.