Matthei valora apoyo de exconcertacionistas y afirma que cruces entre Boric y Kast es porque ella es la más competitiva en segunda vuelta

La candidata presidencial de Chile Vamos señaló que no pedirá ningún gesto al exPresidente Eduardo Frei y defendió su propuesta de reforma tributaria.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, presentó este viernes en la Región del Biobío su Plan Nacional de Infraestructura, oportunidad en que agradeció el apoyo brindado en una carta en esta jornada por 100 profesionales ligados a los gobiernos de la exConcertación, y afirmó que la disputa mediática entre el Presidente Gabriel Boric con el abanderado de Republicanos, José Antonio Kast, se debe a que ella es la más difícil de derrotar en una segunda vuelta.

En cuanto al respaldo de exconcertacionistas como Oscar Guillermo Garretón, Marco Colodro, Jaime Ravinet, Ricardo Escobar, Jorge Rodríguez Grossi, Vivianne Blanlot, Paz Suárez, Álvaro Clarke, Ricardo Brodsky y Mario Waisbluth, Matthei dijo que se debe a que “yo creo que soy lejos la mejor opción para Chile, sé conversar, tomar decisiones y poner orden en Chile. Esas personas que firmaron, les agradezco de corazón, ellos son de centroizquierda. Necesitamos a toda la gente de buena voluntad de todos los sectores para sacar a Chile adelante”.

Consultada si pedirá apoyo al exPresidente Eduardo Frei (DC), indicó que “todos los que quieran ayudar bienvenidos, agradezco esa carta, pero no me atrevería jamás a pedirle a un exPresidente de la República que haga una u otra cosa. Los exPresidentes, sean del partido que sean, merecen el respeto y no manosearlos públicamente”.

En cuanto a la disputa mediática entre el Presidente Boric y Kast, sostuvo que se debe a una estrategia porque ella es la candidata más fuerte en una eventual segunda vuelta con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

"La actuación del Presidente Boric es más vieja que el hilo negro. Cuando hay primarias siempre los contrarios van a votar por el más débil. Todas las encuestas señalan que soy la más difícil de derrotar en segunda vuelta”, dijo la exalcaldesa de Providencia.

Agregó que “están los dos jugando yo te pego a ti y tú de vuelta, pero yo hablo de las cosas que la gente necesita y volver a poner orden. No estoy en el jueguito de yo te pego y tú me pegas”.

Defensa a rebajas de impuestos

La representante de Chile Vamos también defendió la reforma tributaria de su programa. “Necesitamos bajar los impuestos. Si nosotros hubiéramos seguido creciendo al 4%, en vez de crecer ahora al 2%, si nosotros hubiéramos mantenido la tasa más baja, pero creciendo a cuatro puntos, hoy el Estado tendría todos los años US$ 18 mil millones extras”.

Matthei señaló que “esa reforma tributaria que se hizo bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet fue un desastre y nos condenó a bajo crecimiento, poca recaudación y la creación de 141 empleos en un año, eso hay que revertirlo”.

Jara: "Que Matthei se preocupe de su campaña"

En tanto, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, fue consultada por los dichos de Matthei de que Boric prefiere a Kast en segunda vuelta, porque sería más fácil de derrotarlo.

"Creo que Evelyn debe preocuparse harto de su campaña, lamentablemente las encuestas no la han estado favoreciendo. De mi parte, a quien me tenga que enfrentar en la segunda vuelta lo voy a hacer con humildad y convicción, porque tengo experiencia, tenemos equipo y un buen proyecto para Chile que se centra en que las personas puedan vivir mejor. Lo demás lo dejo para los debates y análisis que cada uno pueda hacer”.