Pedro Pizarro (RN): "Si se fiscaliza bien y se aplica bien la reintegración, al final del día, se termina recaudando igual que al nivel de los impuestos finales”

El vicepresidente del Instituto Libertad y exsubsecretario de Previsión Social, en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, defiende en gran parte el proyecto de reactivación económica, salvo que se pretenda eliminar el Sence y cree que habría que focalizar mejor el alcance del subsidio al empleo.

El vicepresidente del Instituto Libertad, ligado a Renovación Nacional (RN), Pedro Pizarro, analiza el proyecto de reactivación económica en el podcast La Vereda Política de Diario Financiero. El abogado, quien fuera subsecretario de Previsión Social en la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, cree que es necesario para el país el proyecto del gobierno que busca reactivar la economía.

Además, el magister en dirección y gestión tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, aborda las relaciones del interior del oficialismo y con el gobierno del Presidente José Antonio Kast, atribuyendo los errores cometidos hasta ahora a la instalación del gobierno y que se deberán superar con el tiempo.

-La UDI fue muy dura en criticar al ministro José García por reunirse con el Frente Amplio y el PC, ¿cómo se puede interpretar la actitud del partido?

-Si uno ve las encuestas, el ministro mejor evaluado del gabinete es don José García, por consiguiente, está haciendo la pega y la está haciendo bien. Esa dupla entre José García Ruminot y el ministro (Claudio) Alvarado es la que ha logrado darle una conducción en esta primera etapa al gobierno. Y eso no es extraño, porque son los dos con más experiencia política dentro del comité político. Lo otro es que en todo gobierno la instalación nunca es fácil, lo importante es cómo se hacen los ajustes para que esos errores no se sigan cometiendo a futuro.

-¿Quedaron de manifiesto las dos almas de la UDI? Y lo pregunto porque un 50% del Partido Republicano está formado por la UDI.

-Claramente hay diferencias y un rebarajuste en los partidos. Eso es algo normal. Colaboran, tienen muchos puntos en común y algunos en los cuales difieren y eso lo vamos a ir viendo en el día a día. Y está bien porque eso enriquece el debate.

-¿Cómo se entiende que siendo el Presidente una persona con mucha experiencia política le esté costando tanto organizar su equipo?

-Son cosas distintas. El Gobierno anterior no aprendió a tocar la guitarra en cuatro años en muchos temas; el gobierno actual lleva casi dos meses, ha habido algunos temas a nivel de instalación, pero son cosas que pasan en los gobiernos. Sobre todo en el tema comunicacional, ha habido algunos problemas que se tienen que ir arreglando a nivel de cómo se entrega el mensaje, a nivel de coordinación, del rol del segundo piso. Todo eso se puede ajustar y arreglar.

-La vocera es la peor evaluada del gabinete, por lo que parece que no son sólo los políticos los que ven sus errores.

-Ser vocero no es algo fácil. O sea, hay que comunicar mejor, porque hay algunos aspectos sensibles que hemos escuchado el último tiempo en materia de recortes, etcétera, que se tienen que comunicar de mejor manera, porque si no es caldo de cultivo para las malas intenciones que puede tener la oposición de tratar de enredar un poco el mensaje.

-La filtración de los recortes no fue un problema comunicacional, había un oficio del Ministerio de Hacienda.

-A lo mejor el problema estuvo en cómo se supo, que se filtró antes de que se diera a conocer públicamente y a ese problema hay que anticiparse. Pero hay que preocuparse más de los términos que se usan, porque eso puede generar confusión y la confusión a nivel de la población termina generando inseguridad respecto de lo que venga.

-Justamente para solucionar este problema, algunos han planteado la necesidad de formar una sola coalición entre Chile Vamos y el Partido Republicano. ¿Es viable?

-Creo que es bueno que se mantengan colaborando ambos con pactos electorales, etcétera Pero como coalición hay diferencias y no son menores.

-¿Cuáles serían las principales?

-La voluntad de diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos con todo el espectro político, está mucho más en Chile Vamos, en una gran parte la UDI también; y (…) hubo muchas votaciones en las fuimos dividido, en que Chile Vamos alcanzaba acuerdos y republicanos no lo hacía., fue material a nivel de la campaña electoral y hoy en día hay que ver cómo eso se refleja en la conducción del país.

-¿De qué manera eso perjudica al gobierno, es el Presidente el encargado de dirimir?

-Los ministros, los subsecretarios, tienen que evitarle conflictos a los presidentes y no llevarle el conflicto. El Presidente, ojalá no tenga que salir a dar explicaciones y no tenga que salir a dirimir discusiones entre los ministros. Los ministros son fusibles, por consiguiente, si el día de mañana hay que sacar a uno u otro, es lo más normal del mundo, pasa en todos los gabinetes y debiese ocurrir en este también. Al Presidente no hay que exponerlo. Eso es algo que los primeros meses puede suceder, pero no debiera seguir ocurriendo.

"Lo que se está haciendo ahora hay que hacerlo y es un costo por un tiempo, hasta que se comience a recaudar más y la economía se reactive"

-El ministro Quiroz planteó hace unos días que esta reforma no es para recaudar, sino para crecer. ¿Qué significa eso en concreto, que las arcas fiscales no van a recibir impuestos por unos años?

-En un comienzo al menos, sí. Hay dos cosas acá: una es el tema recaudatorio a nivel de tasas y, otra, es la competitividad país. Voy a poner un ejemplo absurdo, si pasamos el impuesto corporativo de un 27% a un 40%, dices ‘voy a recaudar más’, pero la actividad se te va al suelo. Por consiguiente, la base sobre la cual se aplica el impuesto será más baja. Un inversionista mete todo tipo de gastos en su Excel, y si el número de los impuestos es muy alto respecto de los países con los que podemos estar compitiendo, esa inversión se va a ir a otro lado. Entonces, no tenemos trabajo, no tenemos actividad. ¿Va a recaudar? Claro que va a recaudar, pero cuando esta medida y otras más, como la permisología y otras que se están discutiendo, permitan que vuelvan las inversiones que se han perdido en los últimos años.

-En un periodo en que el gobierno ha dicho que el país está en crisis.

-Por eso hay que hacerlo más eficiente en cuanto a que hay que reducir los costos que están de más en el Estado. Hay planes mal evaluados y cosas que también se ha ido conociendo que permiten ahorro. Lo que se está haciendo ahora hay que hacerlo y es un costo por un tiempo, hasta que se comience a recaudar más y la economía se reactive. Si estamos creciendo o decreciendo, la última cifra del imacec, que también fue negativa. Por consiguiente, hay que hacer que eso cambie, porque si no cambia y no se crece, los problemas van a ser mucho mayores hacia adelante.

-Por eso llama la atención que al menos va a dejar de recibir ingresos porque…

-Ojo con el tema de dejar de recibir, porque dentro de las normas viene la integración tributaria. Recordemos que el impuesto de primera categoría es crédito contra impuestos finales, el impuesto final es el global complementario o el impuesto adicional, dependiendo si se es residente o no en Chile. Y respecto de ese impuesto, que tiene una tasa que llega hasta el 40%, si es que está integrado, uno aplica como crédito el impuesto que pagó la empresa. Por consiguiente, si uno tiene menos crédito va a pagar mayor impuesto personal. Eso al final del día, si lo llevamos a los impuestos finales, se termina recaudando lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes más crédito o menos crédito. La empresa pagó 23% o 27%, tú tienes crédito por ese 23% o 27%, pagas por el diferencial, el 13% o el 17%, por consiguiente pagas lo mismo.

-Para que me quede súper claro. ¿Lo que me está diciendo es que con la reintegración del sistema, el Estado podría recaudar lo mismo que está rebajándole a las grandes empresas?

-Si se fiscaliza bien y se aplica bien el sistema de reintegración tributaria, se termina recaudando a nivel de los impuestos finales. (Aunque) hay un tema temporal que tiene que ver con que en qué momento se terminan repartiendo las utilidades, etcétera, pero al final del día, si lo sacamos no linealmente, no el mismo mes, no el mismo año, pero, al final del día, se termina recaudando igual que al nivel de los impuestos finales.

-En ese contexto, también hay una polémica muy fuerte que se generó esta última semana con el tema de la invariabilidad tributaria; el proyecto habla de 25 años, ¿eso qué tan beneficioso o perjudicial puede llegar a ser?

-Hemos tenido invariabilidad tributaria en Chile antes e implica que las reglas del juego quedan fijas por una cierta cantidad de tiempo. El fondo es dar certezas, volviendo al ejemplo de la minería, el señor que está pensando en invertir en minería en Chile, hasta que saque mineral pueden pasar tranquilamente 15 o 20 años.

-Esto queda sujeto a un contrato con el Estado, por eso se habla del tema de la constitucionalidad del proyecto…

-Con la actual Constitución existió invariabilidad tributaria. Sin ser especialista en materias constitucionales, tengo la impresión de que no habría inconveniente si antes no lo había. Pero lo que se busca es asegurar reglas del juego para las inversiones de largo plazo.

-¿Hay algún elemento que le preocupe cómo está siendo tratado en el proyecto?

-A ver, no tanto en materia tributaria como en materia laboral, me preocupan un par de cosas. Me preocupa el subsidio al empleo, que es una muy buena herramienta, pero creo que hay sectores a los que les está costando más encontrar pega y probablemente sea importante en ese subsidio hacer una diferencia para las mujeres, para adultos mayores y los jóvenes. Y me preocupa la eliminación de la franquicia Sence, creo que hay que mejorarla, pero eliminar la franquicia es una mala señal.