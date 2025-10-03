Presupuesto 2026: Matthei arremete contra directora de Dipres y pide reponer la glosa republicana
"Yo realmente no puedo creer que todavía mantengan a la directora de Presupuesto", exclamó la carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.
La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, volvió a arremeter contra la gestión fiscal del Gobierno.
En el marco de una actividad con la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la exalcaldesa apuntó contra la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ante lo que calificó como errores reiterados en la estimación de ingresos y en el manejo de la deuda pública durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026.
“Yo realmente no puedo creer que todavía mantengan a la directora de Presupuestos, que se ha equivocado de una manera inaceptable por tercer año consecutivo en calcular cuáles son los ingresos que se esperan”, dijo la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.
Además, agregó: "Las equivocaciones no han sido pequeñas, las equivocaciones han sido groseras".
Todo esto dentro del contexto en el cual la Ley de Presupuestos 2026, sigue su tramitación en el Parlamento, donde la discusión sobre las posibles deudas que podría heredar la próxima administración y la modificación de la glosa de libre disposición se ha convertido en un tema que varios candidatos han abordado recientemente.
Al respecto, la exalcaldesa de Providencia reiteró su posición de que espera que se reponga la glosa y señaló que "cuando un Presidente es electo, es electo generalmente porque su programa le ha gustado a la ciudadanía y me parece de una bajeza Inaceptable dejar al próximo Gobierno sin un peso de disponibilidad ni en los peores momentos".
