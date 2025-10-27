¿Quién le gustaría fuera el próximo Presidente de Chile? El empate de Kast y Jara
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, lideró la lista de mejor evaluados del estudio de opinión. En el otro extremo aparecen presidentes de partidos políticos.
Un empate entre el candidato republicano José Antonio Kast y la comunista y carta del oficialismo, Jeannette Jara, arrojó la pregunta de la encuesta CEP referida a quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile. Cada uno alcanzó un 23% de las menciones, mientras que más atrás aparecieron Evelyn Matthei con 13% y Franco Parisi con 8%.
Pero cuando se cosulta cerca de quién cree que será el próximo Presidente de Chile, el panorama cambia, ya que 37% cree que será Kast frente a un 29% que opina que será Jara. El 8% especula que será Matthei y el 4% que será Parisi.
En lo que respecta a la pregunta acerca de si las elecciones fueran el próximo domingo por quién votaría el entrevistado -primera vuelta presidencial-, la CEP replica lo que ya muestran otros sondeos, aunque con una diferencia más estrecha, ya que el 25% votaría por Jara y el 23% lo haría por Kast. Más atrás se les unen la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, (12%), Franco Parisi (9%), Joahannes Kaiser (6%), Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%). Sólo un 12% son nulos o blancos y 9% que no vota.
En un escenario de segunda vuelta entre Jara y Kast, se impone el segundo por 41% a 33%. Y si se midieran Jara y Matthei esta último superaría a la primera por 37% a 33%.
Mientras que el 62% de los consultados prefiere que se busquen acuerdos para solucionar los problemas del país. Y el Partido Republicano lidera el listado de agrupaciones con las que simpatizan los consultados. Ello, tal vez porque el 61% estima que la situación política actual es mala o muy mala; en contraste, un escaso 10% cree que es buena o muy buena.
Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, encabeza (39%) la lista de personajes políticos con la mejor evaluación positiva, secundado por José Antonio Kast (38%), Evelyn Matthei (37%), Jeannette Jara (32%); y, Gabriel Boric y Mario Desbordes (28%). En el otro extremo de la tabla figuran los presidentes de partido Paulina Vodanovic (PS) y Guillermo Ramírez (UDI); ambos con 14%; Rodrigo Galilea (RN) con 11% y Arturo Squella (PR) con 7%.
