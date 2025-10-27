¿Quién le gustaría fuera el próximo Presidente de Chile? El empate de Kast y Jara

Un empate entre el candidato republicano José Antonio Kast y la comunista y carta del oficialismo, Jeannette Jara, arrojó la pregunta de la encuesta CEP referida a quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile. Cada uno alcanzó un 23% de las menciones, mientras que más atrás aparecieron Evelyn Matthei con 13% y Franco Parisi con 8%.

Pero cuando se cosulta cerca de quién cree que será el próximo Presidente de Chile, el panorama cambia, ya que 37% cree que será Kast frente a un 29% que opina que será Jara. El 8% especula que será Matthei y el 4% que será Parisi.

En lo que respecta a la pregunta acerca de si las elecciones fueran el próximo domingo por quién votaría el entrevistado -primera vuelta presidencial-, la CEP replica lo que ya muestran otros sondeos, aunque con una diferencia más estrecha, ya que el 25% votaría por Jara y el 23% lo haría por Kast. Más atrás se les unen la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, (12%), Franco Parisi (9%), Joahannes Kaiser (6%), Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%). Sólo un 12% son nulos o blancos y 9% que no vota.

En un escenario de segunda vuelta entre Jara y Kast, se impone el segundo por 41% a 33%. Y si se midieran Jara y Matthei esta último superaría a la primera por 37% a 33%.

Mientras que el 62% de los consultados prefiere que se busquen acuerdos para solucionar los problemas del país. Y el Partido Republicano lidera el listado de agrupaciones con las que simpatizan los consultados. Ello, tal vez porque el 61% estima que la situación política actual es mala o muy mala; en contraste, un escaso 10% cree que es buena o muy buena.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, encabeza (39%) la lista de personajes políticos con la mejor evaluación positiva, secundado por José Antonio Kast (38%), Evelyn Matthei (37%), Jeannette Jara (32%); y, Gabriel Boric y Mario Desbordes (28%). En el otro extremo de la tabla figuran los presidentes de partido Paulina Vodanovic (PS) y Guillermo Ramírez (UDI); ambos con 14%; Rodrigo Galilea (RN) con 11% y Arturo Squella (PR) con 7%.