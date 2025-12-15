Secretario del Tesoro de EEUU felicita a Kast por su "merecida victoria electoral": "Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo"
Scott Bessent dijo que espera que bajo la guía del mandatario estadounidense Donald Trump "se revitalicen las relaciones entre nuestras naciones".
Noticias destacadas
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se sumó este lunes a las felicitaciones que han llegado desde la noche del domingo favor del republicano, José Antonio Kast, quien resultó electo de forma abrudadora.
"Felicitaciones al Presidente electo @joseantoniokast de la República de Chile por su merecida victoria electoral", publicó mediante un post vía X.
En la publicación también hizo un guiño a favor del actual Presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que como lo hizo el país austral en octubre, ahora "Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo, optando en cambio por un futuro más brillante de paz, orden, crecimiento y esperanza".
Agregó que esperaba que bajo la guía del mandatario estadounidense Donald Trump "se revitalicen las relaciones entre nuestras naciones".
Congratulations to President-Elect @joseantoniokast of the Republic of Chile on his well-deserved electoral victory.
Much like Argentina under President @jmilei, Chile has resoundingly rejected the failures of Communism, choosing instead a brighter future of peace, order,…
Congratulations to President-Elect @joseantoniokast of the Republic of Chile on his well-deserved electoral victory.
En la víspera, el espaldarazo de la administración Trump llegó de las manos del secretario de Estado, Marco Rubio, quien pasadas las 20.30, hora de Chile, dijo que la Casa Blanca "espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
La Corte Suprema confirmó una sentencia del tribunal de alzada de La Serena, que rechazó un recurso de protección en que se denunciaron supuestos actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la ejecución de obras en horarios y días inhábiles, con altos niveles de ruido.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete