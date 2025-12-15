Secretario del Tesoro de EEUU felicita a Kast por su "merecida victoria electoral": "Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo"

Scott Bessent dijo que espera que bajo la guía del mandatario estadounidense Donald Trump "se revitalicen las relaciones entre nuestras naciones".

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se sumó este lunes a las felicitaciones que han llegado desde la noche del domingo favor del republicano, José Antonio Kast, quien resultó electo de forma abrudadora.

"Felicitaciones al Presidente electo @joseantoniokast de la República de Chile por su merecida victoria electoral", publicó mediante un post vía X.

En la publicación también hizo un guiño a favor del actual Presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que como lo hizo el país austral en octubre, ahora "Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo, optando en cambio por un futuro más brillante de paz, orden, crecimiento y esperanza".

Agregó que esperaba que bajo la guía del mandatario estadounidense Donald Trump "se revitalicen las relaciones entre nuestras naciones".

Congratulations to President-Elect @joseantoniokast of the Republic of Chile on his well-deserved electoral victory.



Much like Argentina under President @jmilei, Chile has resoundingly rejected the failures of Communism, choosing instead a brighter future of peace, order,… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 15, 2025

En la víspera, el espaldarazo de la administración Trump llegó de las manos del secretario de Estado, Marco Rubio, quien pasadas las 20.30, hora de Chile, dijo que la Casa Blanca "espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial".