Tomás Rau y Fernando Rabat: quiénes son los nombres que asoman para liderar las carteras de Trabajo y Justicia de Kast

El abogado Fernando Rabat se desempeña en el estudio Rodríguez, Vergara & Cía.Tomás Rau fue director del Instituto de Economía de la Universidad Católica hasta 2025.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) trabaja afinando los últimos ajustes en el diseño del gabinete de cara al anuncio del próximo 20 de enero. En ambas carteras correrían con ventaja independientes.

A menos de una semana de que José Antonio Kast anuncie quiénes serán los ministros que lo acompañarán a partir del 11 de marzo, la Oficina del Presidente Electo (OPE) realiza los últimos ajustes en el diseño del gabinete.

Con varios rostros ya definidos, hay otras carteras en que la búsqueda ha estado más cuesta arriba. Así, pareciera ser en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, ya habría un candidato que asoma como carta fuerte: el economista Tomás Rau.

Asimismo, en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Fernando Rabat correría con ventaja.

Hace algunos días para Trabajo comenzó a trascender -sin nombre definido- el perfil de la persona que habría definido el Presidente electo, José Antonio Kast, luego de que varios candidatos que desfilaron como alternativa quedaran, por distintos motivos, en el camino.

En ese contexto, se hablaba de un hombre, técnico, independiente y con conocimientos en materias de empleo y economía.

El candidato más seguro sería Tomás Rau, quien hasta marzo de 2025 ejerció como director del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Quienes lo conocen cuentan que si bien luego se tomó una especie de “año sabático” para realizar clases e investigación en el extranjero, nunca estuvo completamente alejado del debate público.

El economista de la Universidad de Chile y PhD. en Economía de la Universidad de California, Berkeley, continuó con una agenda con entrevistas en medios de comunicación, columnas de opinión e investigaciones ligadas a políticas públicas en materia económica y laboral.

Uno de los 17 de “El Puente”

Fue parte del grupo de 17 economistas transversales que participaron en la iniciativa “El Puente”, una hoja de ruta que fue presentada a mediados de año con propuestas consensuadas para retomar la ruta del crecimiento en Chile.

Una persona que compartió desde ese espacio con Rau destacó sus conocimientos en la materia, además de su capacidad de llegar a consensos a la hora de llevar adelante propuestas que requieren tener transversalidad.

Fuentes que han estado vinculadas a Rau desde el mundo académico -el espacio desde el que ha desarrollado su carrera tanto en Chile como en el extranjero- coinciden con que se caracteriza por tener buenas relaciones con distintos actores.

Alertas por empleo

Uno de los temas en que ha estado presente en la agenda pública en los últimos años tiene que ver con el desempleo, y quienes lo conocen aseguraron que es una temática que le preocupa de sobremanera. Por ejemplo, en una columna publicada a principios de diciembre en el medio Ex-Ante, Rau advirtió sobre los efectos de acumular más de 30 meses consecutivos con un desempleo sobre el 8%, algo que catalogó como “tres años normalizando lo anormal”.

Junto con la situación del empleo, en una entrevista con Radio Infinita en diciembre de 2025, el economista aseguró que también existen otros problemas en Chile, como la crisis de seguridad y educacional.

“Estamos pasándolo mal, hemos tenido una década muy mala y esperemos que el próximo Gobierno se ponga las pilas para tratar de mejorar y salir de esto”, sostuvo.

En cuanto a los retos para la próxima administración, estimó que “hay que partir por formar buenos equipos en todas las carteras” y anticipó que tenemos por ejemplo un Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) “que urge o clama una reforma. Tenemos una infinidad de programas de 10, 13 ó 15 horas que no capacitan”.

Cercanos a las conversaciones señalaron que en el caso de Trabajo hay una serie de nombres que se perfilan para eventualmente asumir roles relevantes en la cartera, como el abogado republicano y experto en materias laborales, David Oddó, y la investigadora de LyD ligada a temáticas previsionales, Ingrid Jones, entre otros.

La carta en Justicia

En Justicia, cercanos a Kast señalaron que el abogado independiente y especialista en derecho civil Fernando Rabat es la carta fuerte.

Rabat se tituló de la Universidad de Los Andes en 1997 y hoy se desempeña en el estudio Rodríguez, Vergara & Cía, y es académico de la Universidad del Desarrollo (UDD).