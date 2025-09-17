Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

El cazador de unicornios que debutó en el Chile Day

Nieto del fotógrafo Roberto Edwards y formado entre EEUU, China y Londres, Pascual Cortés-Monroy (31) es hoy vicepresidente de inversiones en Northzone, el fondo europeo con US$ 4 mil millones que apostó por Spotify y Klarna. Esta semana debutó en el Chile Day, donde habló del auge del venture capital. Este es su recorrido para llegar al corazón financiero europeo, donde una figura clave fue su abuelo.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

inversiones mercado financiero Unicornio
<p>El cazador de unicornios que debutó en el Chile Day</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La tesis sobre el impacto del salario mínimo en el empleo que guió el ministro Grau
2
Coffee break

Wift pisa el acelerador: startup automotriz levanta US$ 10 millones
3
Coffee break

El “refresh” del family office de los Cueto
4
Coffee break

35 empresas y $350 millones invertidos: así ha funcionado el primer distrito industrial de Chile en Renca
5
Coffee break

La desconocida relación entre la familia de Elon Musk y el Vaticano
6
Coffee break

La distendida comida de Mario Marcel y Carolina Tohá junto a un grupo de amigos en el restaurante Squella
7
Por dentro

El segundo tiempo de Primus, con Coeymans y Amenábar (ahora si que sí) fuera de la empresa
8
Por dentro

Los desconocidos negocios turísticos de los Von Appen Burose

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete