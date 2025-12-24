El listado completo de los 73 servicios públicos sobre los cuales Contraloría puso "alertas" por sus estados financieros
El total de los recursos auditados en los que se encontraron inconsistencias es de US$ 17.500 millones.
Revuelo ha causado el informe de la Contraloría General de la República que detectó millonarios desórdenes financieros en organismos del sector público.
El siguiente es el listado completo de los 73 servicios del Gobierno Central y municipios en los que órgano de control se abstuvo de dar la aprobación a sus estados financieros auditados entre los años 2020 al 2024.
Los antecedentes en algunos casos fueron enviados al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y se inciaron sumarios en diversas reparticiones.
|
1 Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)
|
2 Fondo Nacional de Salud
|
3 Instituto Nacional de la Juventud
|
4 Junta Nacional de Jardines Infantiles
|
5 Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano
|
6 Instituto Nacional de Deportes Nivel Central
|
7 Municipalidad de Pudahuel
|
8 Gobierno Regional de O'Higgins
|
9 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
|
10 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
|
11 Serviu Antofagasta
|
12 Serviu O'Higgins
|
13 Instituto de Desarrollo Agropecuario
|
14 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
|
15 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
|
16 Subsecretaría de Servicios Sociales
|
17 Oficina Nacional de Emergencia
|
18 Subsecretaría de Educación Parvularia
|
19 Municipalidad de Lo Barnechea
|
20 Servicio de Registro Civil e Identificación
|
21 Instituto de Seguridad Laboral
|
22 Subsecretaría de Bienes Nacionales
|
23 Carabineros de Chile - Dirección de Previsión (Dipreca)
|
24 Municipalidad de Calama
|
25 Servicio Nacional del Adulto Mayor
|
26 Servicio de Salud Araucanía Norte
|
27 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda)
|
28 Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
|
29 Parque Metropolitano de Santiago
|
30 Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
|
31 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
|
32 Comisión Nacional de Riego (CNR)
|
33 Municipalidad de Calama
|
34 Subsecretaría de Energía
|
35 Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep)
|
36 Municipalidad de La Reina
|
37 Subsecretaría del Trabajo
|
38 Fondo de Solidaridad e Inversión Social
|
39 Municipalidad de El Bosque
|
40 Subsecretaría de Minería
|
41 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
|
42 Municipalidad de Copiapó
|
43 Servicio Médico Legal
|
44 Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género
|
45 Dirección de Educación Pública
|
46 Municipalidad de Melipilla
|
47 Servicio Nacional de Aduanas
|
48 Municipalidad de Concón
|
49 Servicio Nacional de Turismo
|
50 Complejo Hospitalario San José
|
51 Servicio Nacional de la Discapacidad
|
52 Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid)
|
53 Instituto de Salud Pública
|
54 Municipalidad de Castro
|
55 Defensoría Penal Pública
|
56 Servicio Nacional de Geología y Minería
|
57 Dirección General de Aeronáutica Civil
|
58 Municipalidad de Conchalí
|
59 Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
|
60 Municipalidad de Pucón
|
61 Municipalidad de Collipulli
|
62 Municipalidad de Tal Tal
|
63 Subsecretaría de Telecomunicaciones
|
64 Municipalidad de Canela
|
65 Instituto Nacional de Propiedad Industrial
|
66 Municipalidad de Primavera
|
67 Municipalidad de Quintero
|
68 Municipalidad de Putre
|
69 Municipalidad de Pozo Almonte
|
70 Servicio Nacional del Consumidor
|
71 Municipalidad de Paihuano
|
72 Municipalidad de Palmilla
|
73 Municipalidad de María Elena
