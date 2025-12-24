El listado completo de los 73 servicios públicos sobre los cuales Contraloría puso "alertas" por sus estados financieros

El total de los recursos auditados en los que se encontraron inconsistencias es de US$ 17.500 millones.

Revuelo ha causado el informe de la Contraloría General de la República que detectó millonarios desórdenes financieros en organismos del sector público.

El siguiente es el listado completo de los 73 servicios del Gobierno Central y municipios en los que órgano de control se abstuvo de dar la aprobación a sus estados financieros auditados entre los años 2020 al 2024.

Los antecedentes en algunos casos fueron enviados al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y se inciaron sumarios en diversas reparticiones.