El software chileno para gestionar centros de simulación clínica que crece en universidades de EEUU

Ademsys está presente en cuatro estados de EEUU y busca llegar a Canadá, Brasil y España el próximo año.

Ademsys es una startup fundada en 2023 por el informático biomédico Javier Villa y el ingeniero informático Eduardo Elgueta. La firma desarrolla software para digitalizar la gestión de centros de simulación clínica y campos clínicos en universidades e instituciones de salud. Con operaciones en Chile y Estados Unidos, y presencia en cinco países, la empresa busca seguir creciendo en el mercado estadounidense y llegar el próximo año a Brasil, Canadá y España.

Villa contó que partieron con una inversión ángel de US$ 30 mil, que les permitió avanzar en el desarrollo de una primera plataforma, a la que luego sumaron una segunda. Ambas herramientas operan bajo un modelo de software como servicio (SaaS) con una tarifa anual por uso.

La primera es SimClic, orientada a la digitalización de la gestión de centros de simulación clínica. Esta permite administrar actividades, trazar el uso de insumos médicos y la asistencia, hasta generar reportes de uso de salas y gastos en inventario, con ahorros de tiempo “cercanos al 30% en la gestión diaria”, afirmó el ejecutivo.

En tanto, la plataforma InternClic -que se lanzó este año- se enfoca en la gestión de campos y prácticas clínicas, como las rotaciones de personal, los cupos, la documentación, la asistencia y la generación de reportes.

Hoy Ademsys está presente en 50 centros de simulación en Chile, Colombia, Perú, Argentina y EEUU. En este último país ya trabajan con la University of Toledo (Ohio), Tufts Medical Center (Massachusetts), Oregon Health & Science University (Oregon) y Western Michigan University (Michigan).

Y en Chile están “en más del 50% de los centros de simulación clínica”, en instituciones como la Universidad Católica, la Universidad Mayor y la Universidad Diego Portales.

Expansión

Villa comentó que se concentrarán en seguir creciendo en EEUU. En este contexto, adelantó que están “cerca de avanzar” con la University of Nevada (Las Vegas), y que han tenido “conversaciones y pruebas relevantes con instituciones de alto prestigio, incluyendo Mayo Clinic y el Walter Reed National Military Medical Center”.

La startup planea llegar a Canadá, Brasil y España durante 2027, pero “Estados Unidos es nuestro mercado más grande e importante”, dijo Villa.

Agregó que en Chile ya tienen sus tres primeros clientes con el software de gestión de campos clínicos: la Universidad de Las Américas, la Universidad San Sebastián y la Universidad Mayor, y están en conversaciones con la Universidad Autónoma.