Gobierno solicita renuncia del director nacional del SAG para "fortalecer la conducción del servicio"

En reemplazo de José Guajardo, el ministerio de Agricultura designó a Óscar Camacho, actual jefe de la División de Control de Fronteras del organismo.

Tras dos años y dos meses en el cargo, el Ministerio de Agricultura informó este miércoles que solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), José Guajardo Reyes, quien había sido nombrado mediante concurso de Alta Dirección Pública.

La decisión, según explicó la cartera en un comunicado, se adoptó tras un análisis a la gestión del Servicio y "responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales".

En reemplazo de Guajardo asumirá desde mañana jueves y como subrogante, el médico veterinario Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras del organismo. Egresado de la Universidad de Chile, Camacho cuenta con más de 30 años de trayectoria en el servicio, incluyendo cargos como subdirector nacional y director regional de Antofagasta.



"Su experiencia técnica y conocimiento profundo del servicio, junto con el acompañamiento del equipo ministerial, aseguran continuidad y estabilidad en esta etapa de transición", indicó el Ministerio tras agradecer la grestión realizada por el director saliente.

La cartera sostuvo que "este cambio busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, en especial durante la temporada de exportaciones. Confiamos en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores”.