Gobierno solicita renuncia del director nacional del SAG para "fortalecer la conducción del servicio"
En reemplazo de José Guajardo, el ministerio de Agricultura designó a Óscar Camacho, actual jefe de la División de Control de Fronteras del organismo.
Noticias destacadas
Tras dos años y dos meses en el cargo, el Ministerio de Agricultura informó este miércoles que solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), José Guajardo Reyes, quien había sido nombrado mediante concurso de Alta Dirección Pública.
La decisión, según explicó la cartera en un comunicado, se adoptó tras un análisis a la gestión del Servicio y "responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales".
En reemplazo de Guajardo asumirá desde mañana jueves y como subrogante, el médico veterinario Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras del organismo. Egresado de la Universidad de Chile, Camacho cuenta con más de 30 años de trayectoria en el servicio, incluyendo cargos como subdirector nacional y director regional de Antofagasta.
"Su experiencia técnica y conocimiento profundo del servicio, junto con el acompañamiento del equipo ministerial, aseguran continuidad y estabilidad en esta etapa de transición", indicó el Ministerio tras agradecer la grestión realizada por el director saliente.
La cartera sostuvo que "este cambio busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, en especial durante la temporada de exportaciones. Confiamos en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
2IT, la startup que presentará en el Summit City Lab Biobío en Concepción su agente de IA conversacional para análisis territorial
La firma creó una plataforma que combina datos espaciales, análisis territorial e inteligencia artificial para resolver desafíos en sectores como energía, logística, infraestructura y desarrollo urbano.
EuroAmerica eleva su participación en Clínica Las Condes a 29,79% tras nueva compra de acciones por $ 442 millones
La operación refuerza el control de la corredora, que junto a Indisa había comprado un bloque mayoritario en enero y posteriormente amplió su participación tras el aumento de capital.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete