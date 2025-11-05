Utilidad de CCU cae 48% en el tercer trimestre: firma reveló escenario de bajo dinamismo en Chile
En el segmento vinos, la empresa detectó un escenario débil en los mercados domésticos, mientras que las exportaciones crecieron.
Noticias destacadas
La empresa productora de bebidas CCU -ligada al grupo Luksic y Heineken- reportó una utilidad neta de $ 15.496 millones en el tercer trimestre del año, una baja de 48% frente a igual periodo del año pasado. Los ingresos por ventas disminuyeron 1,1% en el periodo, debido a precios promedio 2,2% menores en peso chileno, según indicó la firma.
En su análisis razonado, informó que su resultado no operacional totalizó una pérdida de $ 28.011 millones en el tercer cuarto del año, frente a los menos $ 20.069 millones el año pasado. Esto se explicó por un menor resultado en $ 13.923 millones en diferencias de cambio, principalmente por Argentina.
“En resumen, en el tercer trimestre de 2025, nuestro principal segmento de operación, Chile, continuó en una tendencia de mayores resultados financieros y rentabilidad en un escenario de bajo dinamismo de la industria y mayores costos en CirCCUlar”, dijo la compañía. Esto último, añadió, fue impulsado por mejoras en el margen bruto, eficiencias y menores precios en materias primas.
La empresa explicó que su segmento de operación Negocios Internacionales registró un mayor Ebitda aunque los resultados se vieron afectados negativamente “por un escenario desafiante en Argentina debido a una fuerte desaceleración en el consumo”.
Sobre el segmento de operación Vinos, la firma dijo que éste contrajo el EBitda debido a un mayor costo del vino y un escenario débil en los mercados domésticos, mientras que las exportaciones crecieron en torno a un dígito medio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cuáles son los cargos que pagan mejores sueldos en Chile? Depende de la industria, el tamaño de la empresa y el área funcional
Un estudio de Buk, basado en más de 31 mil sueldos reales, revela que Dirección de Empresas y Legal concentran las medianas más altas del sector privado, con diferencias que superan los $5 millones mensuales respecto de otras áreas.
Valorización y relación con aportantes: las alertas de la inglesa InfraRed por la licitación del stock
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete