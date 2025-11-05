Utilidad de CCU cae 48% en el tercer trimestre: firma reveló escenario de bajo dinamismo en Chile

En el segmento vinos, la empresa detectó un escenario débil en los mercados domésticos, mientras que las exportaciones crecieron.

La empresa productora de bebidas CCU -ligada al grupo Luksic y Heineken- reportó una utilidad neta de $ 15.496 millones en el tercer trimestre del año, una baja de 48% frente a igual periodo del año pasado. Los ingresos por ventas disminuyeron 1,1% en el periodo, debido a precios promedio 2,2% menores en peso chileno, según indicó la firma.

En su análisis razonado, informó que su resultado no operacional totalizó una pérdida de $ 28.011 millones en el tercer cuarto del año, frente a los menos $ 20.069 millones el año pasado. Esto se explicó por un menor resultado en $ 13.923 millones en diferencias de cambio, principalmente por Argentina.

“En resumen, en el tercer trimestre de 2025, nuestro principal segmento de operación, Chile, continuó en una tendencia de mayores resultados financieros y rentabilidad en un escenario de bajo dinamismo de la industria y mayores costos en CirCCUlar”, dijo la compañía. Esto último, añadió, fue impulsado por mejoras en el margen bruto, eficiencias y menores precios en materias primas.

La empresa explicó que su segmento de operación Negocios Internacionales registró un mayor Ebitda aunque los resultados se vieron afectados negativamente “por un escenario desafiante en Argentina debido a una fuerte desaceleración en el consumo”.

Sobre el segmento de operación Vinos, la firma dijo que éste contrajo el EBitda debido a un mayor costo del vino y un escenario débil en los mercados domésticos, mientras que las exportaciones crecieron en torno a un dígito medio.