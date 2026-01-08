Accenture nombra a María Luisa Acuña como nueva managing director de Ciberseguridad

Accenture Chile anunció este jueves la incorporación de María Luisa Acuña como la nueva managing director de servicios y tecnologías de Ciberseguridad, cargo que asumió a partir del mes de diciembre. Desde esta posición, liderará el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de la firma, conectando la innovación global con las necesidades específicas del mercado local.

La compañía destacó en un comunicado que la ejecutiva cuenta con más de 18 años de trayectoria en los sectores público, privado y de consultoría, con una sólida especialización en el diseño de estrategias y metodologías orientadas a mitigar riesgos tecnológicos y cibernéticos, asegurar la continuidad operacional y enfrentar el fraude digital, particularmente en instituciones financieras de alta complejidad.

En los últimos años, se ha destacado por su labor en consultoría estratégica, siendo reconocida por su capacidad de traducir riesgos cibernéticos complejos en decisiones de negocio concretas, alineadas con los objetivos de crecimiento, eficiencia y resiliencia de las organizaciones.

En su nuevo rol en Accenture Chile, la managing director de servicios y tecnologías de ciberseguridad enfrentará el desafío de impulsar una agenda integral de ciberseguridad, abordando temas críticos como el rediseño de procesos y tecnologías para la protección de datos personales, la criptografía cuántica, la seguridad aplicada a la inteligencia artificial y el fortalecimiento de la resiliencia organizacional frente a amenazas avanzadas, considerando la acelerada transformación digital.

“Hoy la ciberseguridad es un habilitador estratégico del negocio. El desafío, además de proteger, va de la mano con generar confianza, resiliencia y capacidad de adaptación frente a un entorno de riesgo que cada día es más sofisticado”, comenta la ejecutiva.

Además de su trayectoria profesional, Acuña es socia fundadora de Rediac, corporación sin fines de lucro dedicada a impulsar el liderazgo femenino en ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos, contribuyendo activamente al desarrollo de talento y diversidad en la industria tecnológica.