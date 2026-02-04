Tras acuerdo con el Sernac, Scotiabank indemnizará a más de 60 mil consumidores por $ 1.000 millones

En su momento, el Servicio demandó colectivamente a la entidad financiera por diversas prácticas contrarias a la ley como, acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas y el cobro de comisiones por gastos de cobranza improcedentes.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este miércoles que luego de un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por ese organismo, el banco Scotiabank deberá indemnizar con un monto de $1.006.963.688 a 61.546 consumidores perjudicados por cobros extrajudiciales improcedentes.

El caso se originó tras una fiscalización del Servicio a la industria financiera, "donde se detectaron conductas contrarias a la Ley del Consumidor como el acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas fuera del marco normativo y el cobro de comisiones por gastos de cobranza inapropiados, específicamente de los bancos Scotiabank e Itaú", señaló en el comunicado el Sernac. El proceso sobre Banco Itaú sigue en curso judicial.

El análisis confirmó además la existencia de otras prácticas contrarias a la normativa vigente, entre ellas cobros indebidos por gestiones de cobranza realizadas dentro de los primeros 20 días de atraso, o incluso sin que existiera una gestión efectiva, así como cargos aplicados después de los 21 días de mora que superaban los topes legales. Asimismo, se constató la falta de gestiones útiles de cobranza por parte de Scotiabank dentro de los primeros 15 días desde el vencimiento de la deuda, junto con la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, las que vulneraron los derechos de las personas consumidoras.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El acuerdo, aprobado por el tribunal, abarca las infracciones ocurridas entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2022, y contempla el pago por parte de Scotiabank de $ 1.006.963.688, que serán repartidos entre las personas afectadas bajo criterios de proporcionalidad más 695,14 Unidades de Fomento, aproximadamente más de $ 27 millones por el grupo de hostigados. Además se compensará con 0,15 UTM ($10.400 aproximadamente) a quienes hayan presentado su reclamo ante el Servicio.

Método de pago

Respecto al método de pago, el organismo explicó que en los casos de los clientes o ex clientes con deudas, el monto de la indemnización se compensará directamente con el saldo adeudado al banco, y si tras la acción resultará un saldo a favor del consumidor, éste se pagará mediante una transferencia electrónica a su cuenta bancaria.

Si se trata de un ex cliente que ya no posee productos activos, recibirá el excedente (en caso de haberlo) a través de un vale vista electrónico, el cual podrá ser retirado en cualquier sucursal de Scotiabank. En el caso de los clientes sin deuda vencida, recibirán el pago a través de una transferencia electrónica, disponible para su retiro en cualquier sucursal del banco, informó el Sernac.