Citi designa a su directora ejecutiva Jane Fraser como nueva presidenta del directorio y le otorga un bono de US$ 25 millones

El banco decidió unificar ambos cargos para reforzar su liderazgo en medio de una profunda reestructuración. A diferencia de la mayoría de las multinacionales, las empresas estadounidenses suelen permitir que sus máximos ejecutivos presidan también los directorios a los que rinden cuentas.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 19:40 hrs.

Directorio Citibank Citigroup nombramientos directores de empresas
<p>Jane Fraser fue nombrada CEO de Citigroup en 2021. Foto: Bloomberg</p>

Jane Fraser fue nombrada CEO de Citigroup en 2021. Foto: Bloomberg

