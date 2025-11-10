Oráculo de Omaha “guardará silencio”: Warren Buffett no publicará sus cartas anuales y acelerará las donaciones

Warren Buffett donará más de US$ 1.300 millones en acciones de Berkshire Hathaway a cuatro fundaciones familiares, y adelantó en una carta que planea “acelerar el ritmo” de sus donaciones mientras siga con vida.

El inversionista, de 95 años, quien dejará su cargo de director ejecutivo a fin de año, también dijo que “guardará silencio”, es decir, que ya no escribirá el ampliamente seguido informe anual de Berkshire ni participará en su reunión de accionistas.

Buffett convertirá 1.800 acciones Clase A de Berkshire en 2,7 millones de acciones Clase B, informó la compañía en un comunicado este lunes. Luego entregará 1,5 millones de esas acciones a la Susan Thompson Buffett Foundation, que lleva el nombre de su fallecida esposa, y 400.000 a cada una de las fundaciones de sus hijos: la Sherwood Foundation, la Howard G. Buffett Foundation y la NoVo Foundation.

En 2006, el multimillonario comenzó a realizar donaciones a la Fundación Gates y a las fundaciones de sus hijos. Más tarde creó junto con Bill Gates y Melinda French Gates la iniciativa Giving Pledge, con el objetivo de donar su fortuna en vida o tras su muerte. El año pasado, Buffett anunció que la Fundación Gates no recibiría más aportes después de su fallecimiento, y que sus tres hijos administrarían un nuevo fideicomiso benéfico.

Se espera que Buffett entregue el cargo de director ejecutivo a su sucesor, Greg Abel, a fin de año. Las cartas como la publicada este lunes, junto con las que acompañan los resultados anuales de la empresa, se han convertido en una lectura obligada para sus seguidores, que buscan en ellas consejos de inversión, ingenio y frases memorables que cimentaron la fama del magnate.

En su carta, Buffett explicó que desea acelerar las donaciones en vida a sus hijos para que ellos puedan disponer de la totalidad de su patrimonio. No obstante, advirtió que conservará una cantidad “significativa” de acciones Clase A hasta que los accionistas de Berkshire Hathaway se sientan tan cómodos con Abel como lo estuvieron con él y su histórico socio Charlie Munger.

“Ese nivel de confianza no debería tardar mucho”, escribió Buffett. “Mis hijos ya apoyan al 100% a Greg, al igual que los directores de Berkshire”.

Buffett agregó que tiene previsto seguir comunicándose con los accionistas a través de su tradicional mensaje de Acción de Gracias.