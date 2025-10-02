Greg Abel, de Berkshire Hathaway, cierra su primer acuerdo como CEO electo con la compra de OxyChem por US$ 10 mil millones

La compañía de Warren Buffett adquirirá el negocio petroquímico de Occidental Petroleum en efectivo. El acuerdo permitirá a Occidental reducir significativamente su abultada deuda.

Nueva York

Berkshire Hathaway acordó comprar el negocio petroquímico de Occidental Petroleum por US$ 9.700 millones, en lo que será la primera operación importante dirigida por Greg Abel desde que fue nombrado sucesor de Warren Buffett como director ejecutivo.

Occidental anunció este jueves que venderá su unidad OxyChem a Berkshire en un acuerdo 100% en efectivo, parte de un programa plurianual de desinversiones destinado a reducir su deuda de US$ 24 mil millones. Se trata de la mayor adquisición del conglomerado en tres años.

Berkshire es el mayor accionista de Occidental, con 29,6% de participación en la petrolera, una de las mayores productoras de petróleo y gas de Estados Unidos. Esta compra será la más grande desde la adquisición por US$ 11.600 millones de la aseguradora Alleghany en 2022.

Occidental planea destinar US$ 6.500 millones de los ingresos de la operación a reducir su deuda neta y alcanzar el objetivo de bajarla a menos de US$ 15.000 millones, una meta fijada tras el anuncio en diciembre de 2023 de su compra por US$ 12.000 millones de la productora de petróleo de esquisto CrownRock.

“Berkshire está adquiriendo un robusto portafolio de activos operativos, respaldado por un equipo experimentado”, dijo Abel, quien asumirá como director ejecutivo cuando Buffett deje el cargo a fines de este año.

Fortalecer el negocio químico

Según personas cercanas a la operación, el hecho de que Berkshire pague íntegramente en efectivo, en lugar de utilizar su participación en Occidental como parte de la estructura del acuerdo, sugiere que la transacción apunta directamente a aliviar la pesada carga de deuda del grupo petrolero.

Berkshire ha utilizado participaciones accionarias en acuerdos anteriores, como en su compra del negocio de baterías Duracell a Procter & Gamble en 2014.

La adquisición de OxyChem otorgará a Berkshire el control de uno de los mayores productores petroquímicos independientes del mundo, en competencia con gigantes como Dow Chemical y LyondellBasell. Berkshire ya posee Lubrizol, otro grupo químico, aunque el sector enfrenta actualmente una recesión con baja demanda, exceso de oferta y aranceles que presionan los ingresos.

“Berkshire está adquiriendo una cartera sólida de activos operativos, respaldada por un equipo altamente competente”, declaró Abel, vicepresidente de operaciones no relacionadas con seguros de Berkshire, quien asumirá como director ejecutivo cuando Buffett se retire a fin de año.

Financial Times informó el domingo que Occidental buscaba comprador para OxyChem, mientras que The Wall Street Journal confirmó posteriormente que Berkshire sería el comprador.

Las acciones de Occidental han caído alrededor de 17% en el último año, reflejando la preocupación de los inversionistas por su nivel de deuda. Berkshire ya había apoyado al grupo con sede en Houston en su compra por US$ 55 mil millones de Anadarko Petroleum en 2019, comprometiendo una inversión de US$10 mil millones para financiar la operación. Esa adquisición elevó la deuda de Occidental, que volvió a crecer con la compra de CrownRock.

Las acciones de Occidental cayeron 7,1% en Wall Street durante el mediodía del jueves tras el anuncio.

La directora ejecutiva de Occidental, Vicki Hollub, afirmó que OxyChem se había convertido bajo su matriz en un negocio “bien gestionado y operado con seguridad”. La unidad generó casi US$ 5 mil millones en ingresos en los 12 meses hasta junio.

El analista Matt Portillo de TPH & Co (Perella Weinberg Partners) señaló que el acuerdo permitiría a Occidental reducir su deuda al objetivo de US$15.000 millones y abriría la puerta a mayores retornos para los accionistas mediante recompras de acciones.

Por su parte, Michael Alfaro, director de inversiones del fondo Gallo Partners, dijo que Occidental difícilmente habría alcanzado su meta de deuda antes de 2028 sin la ayuda de Berkshire.

Barclays y Cravath asesoraron a Occidental en la operación, mientras que Kirkland & Ellis asesoró a Berkshire.