Minvu prepara extensión de permisos de edificación por un año para evitar caducidad de 50 mil viviendas
Desde la industria recalcaron que la medida es extremadamente necesaria, ya que garantizaría la viabilidad de inicio de una cantidad importante de proyectos.
Una vez más, la industria de la construcción volvió a estar bajo presión. Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) comenzaron a mover piezas para amortiguar el impacto, esta vez con un nuevo decreto que busca prorrogar por 12 meses alrededor de 400 permisos de edificación, es decir, cerca de 50 mil viviendas.
El origen del conflicto se remonta a la pandemia y sus años posteriores. En marzo de 2020, el Minvu emitió una circular que suspendió los plazos de caducidad de los permisos de edificación mientras durara la emergencia sanitaria. Ese régimen se mantuvo hasta el 30 de septiembre de 2021.
Concluida la emergencia, el sector comenzó a enfrentar un nuevo conjunto de complicaciones que derivaron en una crisis, ligada al alza de tasas y costos, cambios en los criterios de financiamiento bancario y un deterioro en el mercado laboral. Todo esto redujo el impulso para iniciar proyectos, dejando a las compañías nuevamente en jaque respecto de la vigencia de sus permisos.
Ante esa situación, en agosto de 2024 el Minvu ingresó a Contraloría un decreto para extender en 18 meses los permisos de edificación que, estando vigentes, aún no habían iniciado obras; prórroga que rige hasta marzo de este año.
Pero la lenta recuperación del sector volvió a retrasar la ejecución de proyectos. Con ello, miles de permisos quedaron otra vez al límite y, por esa razón, la cartera liderada por Carlos Montes inició el pasado lunes la tramitación de un nuevo decreto para extender por un año adicional la vigencia de parte de esos permisos.
Alrededor de 400 permisos de edificación se postergarán con la medida.
“La medida busca otorgar 12 meses adicionales para el inicio de obras en aquellos proyectos que no lograron ejecutarse dentro del plazo previo de 18 meses y que estuvo destinado a salvaguardar más de 50 mil viviendas”, indicó la cartera.
Junto con ello, el ministerio añadió que esta extensión también permitirá fortalecer el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, tras su reciente ampliación hasta 2029.
Mirada de la industria
En una declaración, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, explicó que como gremio solicitaron al Minvu extender el plazo de los permisos que vencen este año, debido a que diversos factores impidieron iniciar obras en tiempo y forma.
De no aprobarse esta prórroga, advirtió, las empresas deberían iniciar nuevamente la tramitación completa, lo que generaría retrasos, un impacto negativo en el empleo y una menor oferta de viviendas.
“Se garantiza la viabilidad de inicio de una cantidad importante de proyectos y nuevas viviendas (...) es muy buena medida y extremadamente necesaria”, celebró.
A pesar de la valoración positiva, existen matices. Para el socio de Andreucci y Torrejón, Rodrigo Andreucci, el decreto no ha tenido correlato con otras carteras clave -como Transporte y Medio Ambiente- en lo referido a permisos sectoriales asociados a los permisos de edificación, entre ellos declaraciones ambientales o estudios viales.
Según explicó, aun cuando se renueven los permisos de edificación, varios de los proyectos a los cuales se les extendió la vigencia cuentan -en paralelo- con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada o con una consulta de pertinencia, autorizaciones que en muchos casos están próximas a vencer y que no están siendo prorrogadas.
Echavarría, en tanto, matizó que la situación depende de cada caso y de las particularidades de los proyectos. “La nueva ley de permisos sectoriales podría ser también un aporte para estos casos por ciertas normas de estabilidad regulatoria y también hay cambios puntuales en la ley de agilización de permisos DOM que podrían aportar a la resolución de estas situaciones en el futuro”, concluyó.
