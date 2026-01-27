Otra cementera se prepara para deslistarse de la Bolsa de Santiago: accionistas de Melón votarán su salida tras tres décadas
La empresa argumentó que la iniciativa responde a que dejó de cumplir las condiciones que obligan a inscribir sus títulos en el Registro de Valores.
Noticias destacadas
Hace algunos meses, los accionistas de Cementos Bío Bío (CBB) anunciaron su intención de deslistarse de la Bolsa de Santiago, movimiento que fue aprobado por la propia compañía. Hoy, una nueva cementera busca seguir el mismo camino que la firma controlada por la belga Carmeuse Holding.
Se trata de Melón, empresa ligada al grupo peruano Brescia, que el pasado 9 de enero -en sesión de directorio- acordó citar a una junta extraordinaria de accionistas para este miércoles 28.
En dicha instancia se votará la propuesta para que la sociedad deje de estar afecta a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, además de solicitar la cancelación de la inscripción de sus acciones en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y en las Bolsas de Valores.
La cementera argumentó que la iniciativa responde a que Melón dejó de cumplir las condiciones que obligan a inscribir sus títulos en el Registro de Valores. En concreto, se mantuvo por más de seis meses consecutivos con un número de accionistas activos inferior a 2.000.
En el hecho esencial, la compañía también precisó que, en caso de aprobarse las materias señaladas, los accionistas disidentes -aquellos que voten en contra en la junta- tendrán derecho a retiro. Este beneficio podrá ejercerse por la totalidad de los papeles que dichos accionistas tengan inscritos a su nombre en el Registro de Accionistas de la sociedad.
Con el movimiento, según consignó Bloomberg, Melón pondrá fin a una historia bursátil que comenzó en 1994.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete