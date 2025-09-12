Casi 230 mil nuevos hogares se incorporaron a la nómina de beneficiados al subsidio eléctrico en el marco del tercer proceso de postulación

Este viernes se dieron a conocer los resultados de esta nueva convocatoria mientras aún sigue en el Congreso el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del beneficio.

Mientras aún sigue en trámite en la comisión de Hacienda del Senado el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, este viernes se dieron a conocer los resultados del tercer proceso de postulación a este beneficio, correspondiente al segundo semestre de 2025, tras la cual se incorporaron casi 230 mil nuevos hogares a la nómina de beneficiados, es decir, el 98% del total de solicitudes recibidas.

Las regiones con mayor cantidad de nuevos beneficiarios son la Metropolitana (77.298), Valparaíso (24.475), Biobío (20.923), Maule (18.921) y La Araucanía (15.637).

Según detalló el Ministerio de Energía, los datos del proceso muestran que este beneficio está llegando a los grupos más vulnerables de la población. "El 60% de los hogares está liderado por jefas de hogar. En el 63% hay niños/as y adolescentes o personas cuidadoras o sujeto de cuidados. Y el 51% cuenta con adultos mayores. Además, casi el 100% de los pacientes electrodependientes que postularon recibirán el beneficio", dijeron.

Este subsidio se aplicará como un descuento por una sola vez en las cuentas de electricidad emitidas en el mes de octubre y su monto dependerá del número de integrantes por hogar. Para los hogares con un integrante, el monto será de $37.838; en el caso de los hogares con dos o tres integrantes, se aplicará un descuento de $49.190; y en las familias con más de cuatro personas, será de $68.109. En caso de quedar un saldo remanente, este se reflejará en la boleta correspondiente al mes siguiente.

Hoy se abrió también un período de cinco días hábiles para que las personas que postularon y no fueron beneficiadas puedan presentar un recurso de reposición en el sitio web subsidioelectrico.cl, en la oficina de atención ciudadana del Ministerio de Energía en la Región Metropolitana, o en las oficinas de las Seremías de Energía a nivel nacional.

En julio, el Ministerio de Energía indicó que, en el marco del tercer proceso de postulación al subsidio eléctrico, se registraron 295.048 movimientos en la plataforma para realizar la solicitud.

Reacciones

En un comunicado, el ministro de Energía, Diego Pardow, destacó que cerca de 1,9 millones de hogares recibirá este beneficio en el mes de octubre. “Esta es la segunda política social de mayor alcance después de la PGU. Hemos logrado implementarla en tiempo récord y las familias hacen una valoración muy positiva de la medida”, añadió.

La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, recalcó que "este beneficio está llegando a aquellos hogares que más necesitan de este apoyo. El 60% de estos hogares está encabezado por una jefatura femenina, el 63% tiene en su hogar algún niño, niña o adolescente, o alguna persona sujeta de cuidado o persona cuidadora y el 50% de los hogares lo compone una persona mayor. Reiterar que los resultados también se pueden revisar en ventanillaunicasocial.cl, con RUT y Clave Única, donde además pueden revisar otros beneficios y apoyos del Estado”.

Mientras, el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann, indicó: “La red ChileAtiende del IPS pone a disposición de las personas que participaron en esta tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico sus 202 sucursales a nivel nacional, el Call Center 101 y el sistema de Videoatención disponible en el sitio www.chileatiende.cl, para que puedan consultar por el resultado de su postulación, especialmente, aquellas personas que aún no cuentan con su ClaveÚnica”.