CEO de LipiAndes renuncia tras 18 años en el cargo y firma define nueva estructura ejecutiva
Dimisión de Ángel Mafucci abre la puerta a una serie de cambios. Alberto Orlandi asumirá como gerente general de LipiAndes y Morris Pessó liderará Lipigas a partir de febrero de 2026
Noticias destacadas
Un sorpresivo remezón se informó este martes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Tras 18 años en el cargo, Ángel Mafucci Solimano presentó su renuncia a la gerencia general de Empresas Lipigas (LipiAndes), matriz que agrupa a las empresas Lipigas y EVOL en Chile, Limagas GLP, Limagas Natural y EVA en Perú; Grupo Chilco en Colombia, además de nuevas operaciones en Ecuador.
La salida se hará efectiva a partir del 31 de enero de 2026 y ya hay un sucesor. Tras una sesión ordinaria celebrada hoy, se designó en su reemplazo a partir del 1 de febrero a Alberto Orlandi Arrate, quien se desempeña actualmente como gerente del Negocio de Gas en Chile (Lipigas).
En paralelo, Morris Pessó Olcese será el nuevo gerente general de Lipigas en Chile, en reemplazo de Orlandi. "Ambos cuentan con más de una década de experiencia en la compañía, lo que garantiza continuidad y una visión de futuro alineada con la estrategia del grupo", destacó la firma en un comunicado.
Asimismo, en el escrito se explicó que la renovación de la primera línea ejecutiva "forma parte de un proceso de sucesión planificado con tiempo por la compañía en un escenario de transformación de la industria energética regional y la consolidación de la empresa como actor relevante en el mercado Latinoamericano, donde sigue viendo grandes oportunidades de crecimiento".
El perfil del nuevo timonel
Orlandi es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se incorporó a Lipigas en 2014 como gerente comercial. En 2021 asumió como gerente del negocio Gas Chile y, desde 2022, se desempeña como gerente general de Lipigas. La firma destacó que durante su gestión ha impulsado procesos de innovación, sostenibilidad y expansión comercial.
"Su trayectoria lo posiciona para conducir LipiAndes en una etapa de crecimiento y consolidación regional", subrayaron.
Morris Pessó Olcese es ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica. Entró a la compañía en 2013 como gerente de Logística y Operaciones, y en 2019 fue nombrado gerente de Transformación del Negocio de Lipigas. Desde ese rol -aseguraron en el escrito- "ha liderado la diversificación de servicios logísticos y el desarrollo de nuevos proyectos de eficiencia e innovación. Su experiencia contribuirá a la diversificación y la eficiencia operativa en una etapa clave para Lipigas en Chile".
Mafucci tene una trayectoria de más de 40 años en la compañía y fue gerente general de Lipigas en Chile entre 2007 y 2021, junto con liderar la gerencia del grupo. Durante su gestión, condujo el proceso de expansión regional que permitió consolidar las operaciones de la empresa en Chile, Colombia, Perú y, recientemente, su entrada a Ecuador.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
Hay estimaciones de la industria que han calculado la deuda en US$ 1.000 millones, lo cual suma a distintos actores del sistema, incluyendo inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Ad portas de que termine el plazo: las expectativas de cara al ingreso de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal
Al interior de las organizaciones sociales esperan que el Gobierno presente modificaciones, y que, por ejemplo, no se establezca en la ley el aporte exacto que costeará el fondo de sala cuna.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Primeras gestiones como liquidadora: Toesca agenda reuniones con aportantes de fondos de Sartor
“En estas reuniones les informaremos con detalle las gestiones realizadas a la fecha, explicaremos la situación de cada uno de los fondos, mostraremos las carteras y activos donde se encuentran invertidos los fondos, y pondremos esta información a disposición de los aportantes”, afirmó la gestora.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete