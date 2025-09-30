CEO de LipiAndes renuncia tras 18 años en el cargo y firma define nueva estructura ejecutiva

Un sorpresivo remezón se informó este martes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Tras 18 años en el cargo, Ángel Mafucci Solimano presentó su renuncia a la gerencia general de Empresas Lipigas (LipiAndes), matriz que agrupa a las empresas Lipigas y EVOL en Chile, Limagas GLP, Limagas Natural y EVA en Perú; Grupo Chilco en Colombia, además de nuevas operaciones en Ecuador.

La salida se hará efectiva a partir del 31 de enero de 2026 y ya hay un sucesor. Tras una sesión ordinaria celebrada hoy, se designó en su reemplazo a partir del 1 de febrero a Alberto Orlandi Arrate, quien se desempeña actualmente como gerente del Negocio de Gas en Chile (Lipigas).

En paralelo, Morris Pessó Olcese será el nuevo gerente general de Lipigas en Chile, en reemplazo de Orlandi. "Ambos cuentan con más de una década de experiencia en la compañía, lo que garantiza continuidad y una visión de futuro alineada con la estrategia del grupo", destacó la firma en un comunicado.

Asimismo, en el escrito se explicó que la renovación de la primera línea ejecutiva "forma parte de un proceso de sucesión planificado con tiempo por la compañía en un escenario de transformación de la industria energética regional y la consolidación de la empresa como actor relevante en el mercado Latinoamericano, donde sigue viendo grandes oportunidades de crecimiento".

El perfil del nuevo timonel

Orlandi es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se incorporó a Lipigas en 2014 como gerente comercial. En 2021 asumió como gerente del negocio Gas Chile y, desde 2022, se desempeña como gerente general de Lipigas. La firma destacó que durante su gestión ha impulsado procesos de innovación, sostenibilidad y expansión comercial.

"Su trayectoria lo posiciona para conducir LipiAndes en una etapa de crecimiento y consolidación regional", subrayaron.

Morris Pessó Olcese es ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica. Entró a la compañía en 2013 como gerente de Logística y Operaciones, y en 2019 fue nombrado gerente de Transformación del Negocio de Lipigas. Desde ese rol -aseguraron en el escrito- "ha liderado la diversificación de servicios logísticos y el desarrollo de nuevos proyectos de eficiencia e innovación. Su experiencia contribuirá a la diversificación y la eficiencia operativa en una etapa clave para Lipigas en Chile".

Mafucci tene una trayectoria de más de 40 años en la compañía y fue gerente general de Lipigas en Chile entre 2007 y 2021, junto con liderar la gerencia del grupo. Durante su gestión, condujo el proceso de expansión regional que permitió consolidar las operaciones de la empresa en Chile, Colombia, Perú y, recientemente, su entrada a Ecuador.