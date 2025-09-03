Click acá para ir directamente al contenido
Comisiones de Evaluación Ambiental de seis regiones revisan esta semana proyectos de energía por casi US$ 2.500 millones

Las siete iniciativas, que van todas con recomendación favorable del SEA, podrían completar -considerando el avance de agosto- la inyección de cerca de US$ 3.800 millones en proyectos solares, de hidrógeno verde, líneas de transmisión y sistemas de almacenamiento de energía.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 14:57 hrs.

energía SEIA evaluación ambiental inversiones
<p>Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA.</p>

Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA.

