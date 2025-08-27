Diversificación geográfica de LipiAndes rinde frutos y la compañía crece en ganancias y en Ebitda

La firma, antes conocida como Lipigas, está presente en Chile, Colombia y Perú, además de Ecuador, mercado al que ingresó en junio tras adquirir al operador local Sycar.

LipiAndes -matriz que agrupa a las empresas Lipigas y EVOL en Chile, Limagas GLP, Limagas Natural y EVA en Perú; Grupo Chilco en Colombia y nuevas operaciones en Ecuador- publicó sus estados financieros a junio de 2025 con resultados positivos.

En la última línea de su balance, la compañía gasífera, anteriormente conocida como Lipigas, registró ganancias por $ 34.613 millones al primer semestre, 24,6% más que en igual lapso del año anterior. "Los buenos resultados de la compañía reflejan que nuestros objetivos de ampliar el mercado e impulsar nuevas soluciones energéticas se sigue consolidando en Latinoamérica, donde vemos grandes oportunidades de crecimiento”, dijo Ángel Mafucci, gerente general de LipiAndes. "Continuamos trabajando en entregar alternativas energéticas competitivas, innovadoras y sostenibles para todos nuestros clientes, lo que nos permite responder con flexibilidad a los desafíos de la transformación energética, con el foco puesto en personas, comercios, industrias y transportes que buscan fuentes de energía más limpias y eficientes”, agregó el máximo ejecutivo de la firma energética, ligada a los grupos Yaconi-Santa Cruz.

El Ebitda de la firma tuvo un alza de 12,1% a junio respecto al mismo periodo del año pasado y llegó a los $ 82.097 millones consolidados.

De este modo, 75,3% del Ebitda del grupo proviene de Chile; 15% de Colombia y 9,7% de Perú. "Lo anterior da cuenta de los avances que la compañía ha tenido en su estrategia de crecimiento y diversificación geográfica, que busca que el 25% del Ebitda sea generado fuera del país a 2030, meta que está prácticamente cumplida", dijo la compañía en un comunicado.

En el marco de esa estrategia, LipiAndes adquirió en junio de 2025 el 70% de Sycar, el primer y único importador autorizado de GNL en el mercado ecuatoriano.

El volumen total de ventas de gas en el semestre -considerando gas licuado (GLP) y gas natural- alcanzó las 440.564 toneladas equivalentes a GLP, es decir, 1,8% más que el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las ventas en toneladas equivalentes, el 18,9% del volumen total proviene de las ventas de gas natural, mientras que el 81,1% corresponde a ventas de gas licuado, en línea con la estrategia de diversificación de productos de la compañía.

Específicamente en Chile, las ventas de gas natural crecieron 21,5%, impulsadas por el consumo de nuevos clientes mineros en la zona norte del país y un aumento en el uso de las estaciones de servicio de GNL para transporte de carga pesada de larga distancia de la empresa, que van desde Puerto Montt hasta Lima. Se trata de un corredor verde que cuenta con estaciones de carga operativas en las regiones de Los Lagos, Maule, Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta, en Chile, a las que se suman otras en Lima, Nazca y Arequipa, en Perú. Durante 2025 se espera inaugurar cinco nuevas estaciones, tres en Chile y dos en Perú.

Asimismo, la empresa tiene proyectado para fines de 2025 el inicio de la operación de la primera planta en Chile que producirá BioGNL, gas natural renovable, producido a partir de desechos orgánicos. "Con una inversión que supera los US$ 8 millones, estará ubicada en la Región del Ñuble, tendrá una capacidad de procesamiento de entre 7.500 y 13.000 metros cúbicos diarios y permitirá bajar las emisiones de los actuales clientes que ya operan flotas de camiones con GNL", adelantó la exLipigas.