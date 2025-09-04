Click acá para ir directamente al contenido
ENAP crea nueva gerencia de logística y duplicará inversión en esta área en los próximos cinco años

La unidad administrará activos por US$ 3.000 millones. Entre 2025 y 2029 tienen un programa de inversión de US$ 540 millones, equivalente a lo que han invertido en los últimos 10 años en logística.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 4 de septiembre de 2025 a las 19:05 hrs.

