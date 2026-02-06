Futuro director de la Dipres renuncia a ENAP y oficializa fecha de su salida

José Pablo Gómez, quien a fines de enero fue anunciado como el nuevo líder de dicha repartición, dejará el cargo de gerente corporativo de Administración y Finanzas de la petrolera a partir del 19 de febrero.

Si bien el 21 de enero el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el gerente corporativo de Administración y Finanzas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), José Pablo Gómez Meza, será el próximo director de Presupuestos (Dipres), este viernes la petrolera estatal oficializó la salida del ingeniero.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general (s) de la estatal, Álvaro Hillerns, informó al regulador que el 4 de febrero Gómez presentó su renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba desde noviembre de 2022, la cual se hará efectiva a partir del 19 de febrero de este año.

Según señaló Quiroz ese día al anunciar este fichaje, con Gómez buscarán recuperar el "prestigio perdido" en la Dipres.

Gómez, quien es ingeniero civil industrial y economista de la Universidad Católica, fue alumno de Quiroz a inicios de los 90. Tiene un master of arts en Economía en el programa de Ilades con la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y ejerció cargos técnicos clave en los gobiernos de la Concertación. Fue jefe de Estudios del Ministerio de Salud entre 1997 y 2000 y superintendente de Isapres entre 2000 y 2003.

Renunció a su militancia en la DC en 2004, cuando se trasladó a Washington para trabajar como consultor en el Banco Mundial. Volvió al país en 2008 para asumir el estratégico cargo de jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dipres, cargo que desempeñó por 14 años (siendo ratificado en los dos gobiernos de Sebastián Piñera y en el último de Michelle Bachelet), pero del que fue removido en marzo de 2022 por el ministro de Hacienda de entonces, Mario Marcel, y la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez.