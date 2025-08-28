Beneficios de CGE se desploman 93% debido a un menor resultado de explotación
La empresa registró beneficios por $ 6.420 millones al cierre del primer semestre, mientras que sus ingresos anotaron un retroceso de 18,4%
Noticias destacadas
Al 30 de junio de 2025, la Compañía General de Electricidad (CGE) registró una ganancia atribuible a los controladores por $ 6.420 millones, siendo un 92,8% inferior a sus utilidades registradas al mismo periodo del año 2024, cuando la firma alcanzó los $ 89.023 millones.
De acuerdo a lo informado por la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su análisis de resultados, “esta diferencia se explica principalmente por el menor resultado de explotación de $ 102.006 millones, siendo compensado en forma parcial por una variación positiva del resultado por impuesto a las ganancias de $ 26.756 millones”.
A su vez, la firma de electricidad registró una baja en sus ingresos en comparación con el mismo período del año anterior. A junio de 2025, los ingresos de CGE fueron de $ 1,2 billones (millones de millones); un 18,4% menor a los ingresos a junio de 2024 cuando alcanzó de más de $ 1,4 billones (millones de millones).
En tanto, la empresa sostuvo que “al 30 de junio de 2025, el Ebitda consolidado de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) fue de $90.455 millones, lo que representa una disminución del 52% en relación con el mismo período del año anterior. La disminución se asocia principalmente a la menor base de comparación debido al efecto retroactivo aplicado en 2024, correspondiente al reconocimiento de tarifas definitivas del VAD para el período 2020-2024”.
En esa línea, empresa añadió que “adicionalmente influyeron negativamente menores ingresos en el margen de servicios asociados y mayores costos operacionales. Dichos impactos fueron parcialmente compensados por la incorporación en el estado de resultados de las tarifas preliminares del VAD 2024–2028”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Candidatos refuerzan urgencia de enfrentar desempleo: Matthei cuestiona negociación ramal y Kast afirma que inseguridad frena inversión
En el foro anual de la industria organizado por Asimet, cinco presidenciables enfrentaron propuestas tendientes a dinamizar la economía para volver a crecer.
Berstein y fallo dividido en sanción a AGF de LarrainVial: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado”
La presidenta de la CMF aseguró que el caso llegó al consejo “con un análisis bien robusto” por parte de la Unidad de Investigación que encabeza el fiscal Andrés Montes.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete