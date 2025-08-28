Beneficios de CGE se desploman 93% debido a un menor resultado de explotación

La empresa registró beneficios por $ 6.420 millones al cierre del primer semestre, mientras que sus ingresos anotaron un retroceso de 18,4%

Al 30 de junio de 2025, la Compañía General de Electricidad (CGE) registró una ganancia atribuible a los controladores por $ 6.420 millones, siendo un 92,8% inferior a sus utilidades registradas al mismo periodo del año 2024, cuando la firma alcanzó los $ 89.023 millones.

De acuerdo a lo informado por la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su análisis de resultados, “esta diferencia se explica principalmente por el menor resultado de explotación de $ 102.006 millones, siendo compensado en forma parcial por una variación positiva del resultado por impuesto a las ganancias de $ 26.756 millones”.

A su vez, la firma de electricidad registró una baja en sus ingresos en comparación con el mismo período del año anterior. A junio de 2025, los ingresos de CGE fueron de $ 1,2 billones (millones de millones); un 18,4% menor a los ingresos a junio de 2024 cuando alcanzó de más de $ 1,4 billones (millones de millones).

En tanto, la empresa sostuvo que “al 30 de junio de 2025, el Ebitda consolidado de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) fue de $90.455 millones, lo que representa una disminución del 52% en relación con el mismo período del año anterior. La disminución se asocia principalmente a la menor base de comparación debido al efecto retroactivo aplicado en 2024, correspondiente al reconocimiento de tarifas definitivas del VAD para el período 2020-2024”.



En esa línea, empresa añadió que “adicionalmente influyeron negativamente menores ingresos en el margen de servicios asociados y mayores costos operacionales. Dichos impactos fueron parcialmente compensados por la incorporación en el estado de resultados de las tarifas preliminares del VAD 2024–2028”.