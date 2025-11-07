Gobierno abrirá nueva postulación para subsidio eléctrico y resultados se conocerán en febrero

Se iniciará el 25 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre. Los recursos para financiar esta convocatoria están disponibles en la ley vigente. En tanto, sigue en el Congreso un proyecto para ampliar la cobertura del beneficio.

Un cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico, correspondiente al primer semestre del año 2026, informó este viernes el Ministerio de Energía. Este se extenderá entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de este año. De acuerdo a la cartera, actualmente este beneficio lo reciben más de 1,8 millones de hogares vulnerables de nuestro país, de los cuales el 60% son liderados por mujeres y el 51% incluyen, al menos, un adulto mayor.

El beneficio -al cual se podrá postular a través de distintas plataformas, entre ellas, subsidioelectrico.cl o en ventanillaunicasocial.gob.cl- consiste en un descuento en las cuentas de la luz. Va dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas al día; y a los hogares con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes y en el RSH, independiente de su tramo de vulnerabilidad.

En un comunicado, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó que “actualmente, más de 1,8 millones de hogares a nivel nacional reciben este beneficio, es decir, 1 de cada 4 hogares en Chile han visto reflejados este año en sus cuentas de la luz un descuento que fluctúa entre los $ 37 mil y $ 68 mil. En muchos casos, dependiendo del nivel de consumo de dichos hogares, las familias han recibido una boleta costo $ 0".

"Esto lo convierte en la segunda política social más masiva después de la Pensión Garantizada Universal, PGU, por lo que las familias hacen una valoración muy positiva de esta medida”, destacó.

Los recursos para financiar esta convocatoria están disponibles en la ley vigente. Para ampliar el beneficio a otros segmentos son necesarios mayores desembolsos que se buscan lograr a través del proyecto de subsidio eléctrico que continúa en el Congreso en medio de una larga y discutida tramitación.

Se sumará a restitución por cobros en exceso

Los resultados de este proceso se conocerán en febrero. Así, el subsidio eléctrico se reflejará de manera mensual directamente en las cuentas de la luz de ese mismo mes (incluyendo enero y febrero) hasta junio de 2026, sumándose a la restitución que recibirán todas las familias chilenas por los cobros en exceso. Es decir, indicaron desde la cartera, los beneficiarios del subsidio eléctrico verán reflejados dos descuentos en sus boletas durante el primer semestre de 2026.

Quienes resulten beneficiarios de este cuarto proceso del subsidio eléctrico recibirán un monto semestral de acuerdo con el número de integrantes del hogar beneficiado. Los hogares con un integrante recibirán en total $ 30.270; los hogares con dos o tres integrantes será de $ 39.348; y de cuatro o más integrantes será de $ 54.486. Este beneficio se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero (incluyendo la cuota de enero y febrero) y junio del año 2026.

El Ministerio detalló que aquellos beneficiarios que obtuvieron el beneficio en el proceso anterior podrán actualizar sus datos en las plataformas correspondientes como, por ejemplo, modificar su número de cliente en caso de haber cambiado de lugar de residencia. También podrán postular los hogares que no reciben el beneficio y cumplen los requisitos exigidos.