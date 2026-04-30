José Ignacio Escobar, CEO de Colbún: “El foco va a ser Chile y Perú este año” pero “estamos mirando oportunidades de crecimiento internacional”

Colbún contempla una inversión en activos fijos este 2026 cercana -por el momento- a US$ 300 millones y buscará este año terminar la construcción de cuatro proyectos que suman U$ 520 millones. Además, tiene más de 3.500 MW en iniciativas en desarrollo y evalúan oportunidades de crecimiento adicionales según cómo cierren contratos de suministro.

Tras el “terremoto energético” que tuvo Perú el 1 de marzo (con la emergencia en el suministro de gas natural), también el foco estará en poder crecer y diversificar la posición de la firma en ese país. “El plan de inversiones va a estar muy enfocado en consolidar, potenciar y dar una respuesta clara a los clientes acá en Chile y en Perú. Y eso respaldarlo con los mejores activos disponibles en el mercado. Tenemos una cartera de proyectos en ambos países tremendamente robusta”, asegura a DF el CEO de la eléctrica, José Ignacio Escobar.

La compañía sigue de cerca el debate regulatorio donde el Ministerio de Energía ya delineó sus objetivos. Escobar valora que el gobierno tenga focos y sostiene que “el gran tema legislativo va a ser la reforma a la distribución”. Pero advierte: “La modernización de la distribución es muy necesaria, pero podemos partir por pasos pequeños mientras se prepara una reforma de largo plazo”. Una de las más relevantes -dice- es avanzar decididamente en la eliminación de las asimetrías de información entre las distribuidoras y los generadores al momento de ofrecer y entregar suministro a los clientes.

Además, reflexiona que “el almacenamiento dejó de ser opcional: Es clave para aprovechar la energía renovable y nos obliga a replantear el mito de que todo se soluciona con más transmisión”.

“El almacenamiento dejó de ser opcional: es clave para aprovechar la energía renovable y nos obliga a replantear el mito de que todo se soluciona con más transmisión”, asegura el ejecutivo.

- ¿Los planes de internacionalización están en pausa en medio del conflicto en Medio Oriente?

- No, no hay pausa. Seguimos evaluando. Pero claro, finalmente uno tiene que priorizar los recursos. Y en este momento, dado lo que sucedió en Perú y por la cantidad de actividad que estamos viendo de nuestros clientes en Chile, vamos a tener probablemente un año con bastante más foco en estos dos países, sin perjuicio de lo cual siempre estamos mirando oportunidades de crecimiento internacional.

- No está en pausa, pero ¿se tomará una decisión este año?

- Difícil este año. Siempre puede surgir cisnes negros y que aparezca algo que es realmente imposible de decir que no, pero el foco va a ser Chile y Perú este año.

- ¿Qué se puede hacer en el intertanto en materia de distribución?

- Hay muchas cosas que son de cambio simplemente normativo. Hay que partir por descongelar las tarifas, hay temas de calidad de servicio que igual se pueden resolver a nivel normativo, todo el trabajo preventivo, por ejemplo, que se está haciendo bastante ahora de preparación de los sistemas de distribución antes de que lleguen los temporales de invierno. Son hartas cosas que se pueden ir ajustando mientras se discute una gran reforma un poquito más profunda.

- ¿Hay otros aspectos que sean de preocupación, por ejemplo, el crecimiento del almacenamiento?

- Nos parece importante la revisión institucional, la gobernanza del sector eléctrico. Después, cómo vamos a hacernos cargo de los casi 9 mil MW de sistemas de almacenamiento que están ingresando en el sistema. Es una nueva disrupción tecnológica que avanza mucho más rápido de lo que la regulación ha sido capaz de ir previendo y que va a tener un efecto significativo en el sistema. En términos técnicos de cómo gestionarlo, económicos porque te va a alterar las señales de precio, en términos del efecto que tiene en los clientes y las empresas.

Además, el boom del almacenamiento, que se puede emplazar fácilmente en distintas locaciones, obliga a repensar la transmisión. Hoy, es casi un mantra decir que se necesita más transmisión; pero la transmisión la pagan finalmente los clientes. Los sistemas de almacenamiento de baterías permiten acercar la energía a los centros de consumo y podemos evitar el riesgo de sobre invertir en transmisión.

- ¿Es falsa la consigna de que hay un problema grave de transmisión?

-Chile no tiene un problema grave de transmisión (...) Tiene bastante transmisión, pero tiene el gran desafío de cómo coordinar y operar la infraestructura de forma moderna, digital, automatizada, inteligente, con nuevas tecnologías. Sigamos avanzando en electrificación, digitalicemos, modernicemos y luego veamos qué infraestructura adicional necesitamos.

-¿Qué le parece la Ley Miscelánea ingresada por el gobierno, específicamente en lo ambiental?

- El principal desafío que tiene el sector eléctrico y el país es recuperar nuestra épica de crecimiento. ¿Cuáles van a ser las industrias que nos enorgullezcan como chilenos de acá al 2050? Este proyecto obviamente es un paso adelante, sin duda, se está haciendo cargo de algunas medidas de corto plazo que son bastante importantes.

- Colbún dejó los gremios eléctricos y Engie salió de Acera. ¿Conformarán un nuevo gremio?

- Bajo ninguna posibilidad vamos a conformar un nuevo gremio si nosotros queremos menos gremios. No tenemos pensado armar otro gremio.