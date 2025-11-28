Vehículo de inversión de Aramco en Chile sale del terreno negativo en el tercer trimestre del año
Sin embargo, en el acumulado de nueve meses, Esmax Distribución registró una baja en sus utilidades. La cifra se ubicó en $ 8.310 millones, por debajo de lo obtenido en el mismo período de 2024.
Noticias destacadas
De pérdidas a utilidades pasó en el tercer trimestre Esmax Distribución, la filial mediante la que ingresó la gigante saudí Aramco a Chile, según informó este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De acuerdo a lo reportado al regulador, la firma alcanzó utilidades de $ 2.067 millones entre julio y septiembre, lo que contrasta con las pérdidas por $ 1.893 millones anotadas en el mismo período del año pasado.
Sin embargo, al 30 de septiembre de 2025, se registró una baja al ubicarse en $ 8.310 millones, por debajo de los $ 1.148 millones que obtuvo en el mismo período de 2024. Es decir, anotó una caída del 12%.
En el análisis razonado, la compañía indicó que en el segmento combustible sigue destacando el negocio B2B (que se encarga de las ventas a empresas pequeñas, medianas y grandes, tanto del sector privado como del sector público), el cual muestra un mejor Ebitda respecto al período anterior, "a lo que se suma una tendencia favorable del negocio Retail que presentó variaciones positivas en margen y volumen".
Adicionalmente, destacó el segmento de "tienda de conveniencia", que obtuvo un mejor resultado respecto al mismo período del año anterior.
"Estos buenos resultados se vieron, en parte, afectados por un mayor gasto, asociado a una mayor actividad del negocio, un aumento en depreciación y amortizaciones debido al desarrollo del plan de inversión de la compañía durante el período, y una mayor inversión en gastos relacionados al proceso de cambio de marca", señaló la empresa.
A ello sumó una mayor presión en gastos, explicada principalmente por efectos exógenos al negocio como la inflación, el incremento del sueldo mínimo y los servicios básicos.
Recientemente, tras seis años en el cargo, se confirmó el término de funciones del gerente general, Carlos Larraín, el cual fue reemplazado por Edgardo Escobar, quien se desempeñaba anteriormente como Gerente de administración y Finanzas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Clínica Las Condes firma convenio docente con Universidad Andrés Bello por unos US$ 37 millones
“El propósito es asegurar la formación de estudiantes de pre y postgrado y técnicos en salud en entornos clínicos de alta complejidad, el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia tecnológica con impacto en la práctica clínica", detalló la entidad.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete