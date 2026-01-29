Tribunal de La Haya ordena al Gobierno holandés que reduzca más rápido las emisiones

Un tribunal de los Países Bajos aumentó la presión sobre el Gobierno para que cumpla con sus obligaciones de abordar el cambio climático, ordenándole acelerar la reducción de emisiones y hacer más para proteger una antigua colonia caribeña.

El caso, presentado por Greenpeace, es uno de los primeros en poner a prueba las obligaciones climáticas a nivel nacional establecidas en un fallo histórico de 2024 y en la opinión consultiva de la Corte Mundial del año pasado.

El Tribunal de Distrito de La Haya dijo que Países Bajos debe incluir en la ley objetivos para reducir las emisiones en toda la economía, de acuerdo con el acuerdo de París, que buscaba limitar el aumento de temperatura muy por debajo de los 2° C, e idealmente 1,5° C, desde los tiempos preindustriales.