Accidente en complejo Horcones de Arauco deja lesionados y obliga evacuación de una parte de la planta
Según confirmó la misma empresa a este medio, se registró un incidente en el área de Preparación de Maderas de Línea 3, asociado al sistema de enfriamiento de la sala eléctrica.
Noticias destacadas
Un accidente sufrió el Complejo Horcones de Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini, este lunes. Según reportan medios regionales y trabajadores en redes sociales, se trataría de una explosión en la línea 3 de esa instalación forestal.
Desde la compañía informaron a Diario Financiero que efectivamente se registró un incidente en el área de Preparación de Maderas de Línea 3, en Planta Arauco, asociado al sistema de enfriamiento de la sala eléctrica.
"La situación fue rápidamente controlada gracias a la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la respuesta coordinada de las Brigadas internas de Emergencias, equipos de seguridad y el apoyo del Servicio de Salud de la zona", dijo la firma respecto a la operación en el Biobío.
En cuanto a los afectados, Arauco indicó que los trabajadores presentes en el área fueron evaluados inmediatamente en el policlínico de la ACHS, que se encuentra al interior de la planta. "Si bien todos se encuentran fuera de peligro, dos trabajadoras con lesiones leves fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Clínico del Sur, en Concepción", dijeron.
⚠️#Reportan Explosión al Interior de Planta #CelulosaArauco Específicamente en La Línea 3 pic.twitter.com/pHjX9ch27U— InfosChile (@INF0SCHILE) November 3, 2025
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Valorización y relación con aportantes: las alertas de la inglesa InfraRed por la licitación del stock
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete