Accidente en complejo Horcones de Arauco deja lesionados y obliga evacuación de una parte de la planta

Según confirmó la misma empresa a este medio, se registró un incidente en el área de Preparación de Maderas de Línea 3, asociado al sistema de enfriamiento de la sala eléctrica.

Un accidente sufrió el Complejo Horcones de Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini, este lunes. Según reportan medios regionales y trabajadores en redes sociales, se trataría de una explosión en la línea 3 de esa instalación forestal.

Desde la compañía informaron a Diario Financiero que efectivamente se registró un incidente en el área de Preparación de Maderas de Línea 3, en Planta Arauco, asociado al sistema de enfriamiento de la sala eléctrica.

"La situación fue rápidamente controlada gracias a la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la respuesta coordinada de las Brigadas internas de Emergencias, equipos de seguridad y el apoyo del Servicio de Salud de la zona", dijo la firma respecto a la operación en el Biobío.

En cuanto a los afectados, Arauco indicó que los trabajadores presentes en el área fueron evaluados inmediatamente en el policlínico de la ACHS, que se encuentra al interior de la planta. "Si bien todos se encuentran fuera de peligro, dos trabajadoras con lesiones leves fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Clínico del Sur, en Concepción", dijeron.