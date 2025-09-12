Achet critica planes del gobierno de elevar la tasa de embarque para los vuelos internacionales y advierte impacto en turismo
El gremio lamentó que una vez más las autoridades intenten resolver las ineficiencias de gestión en el gasto de los recursos públicos aumentando la recaudación vía alzas de impuestos y tasas extraordinarias, que castigan a los consumidores.
Noticias destacadas
Con preocupación reaccionó este viernes la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) a la noticia de que el Gobierno pretende abordar el persistente déficit fiscal mediante un aumento de US$ 5 en la tasa de embarque para los vuelos internacionales, medida que el gremio calificó como “equivocada”.
A través de un comunicado, la asociación señaló que el ajuste tendría un negativo impacto sobre el sector del Turismo, que se vería perjudicado por las “ineficiencias de gestión” en el gasto de los recursos públicos.
Así, lamentó que “una vez más (…) frente a la falta de recursos, el Estado opta por aumentar la recaudación, vía alzas de impuestos y tasas extraordinarias, castigando con ello a los consumidores”.
Según la secretaria general de Achet, Lorena Arriagada “pensar que imponer más tasas y tributos a los consumidores es la solución para aumentar la recaudación, es un camino errado, ya que no corrige la esencia del problema: mejorar la gestión del uso de los recursos públicos”.
El gremio finaliza su comunicado haciendo un llamado a los parlamentarios y otras entidades fiscalizadoras a insistir “en la eficiencia del gasto de las entidades que utilizan los fondos que generan las tasas de embarque, en vez de aplicar aparentemente la medida más fácil: aumentar los impuestos a todos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
Jara defiende las 40 horas a pesar del informe del Banco Central, pero reconoce posible impacto del salario mínimo en el empleo
La candidata de Unidad por Chile analizó el impacto del Informe de Política Monetaria y cuestionó la influencia de la jornada laboral de 40 horas en el bajo crecimiento del empleo. Además, defendió su propuesta del "ingreso vital".
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete