Achet critica planes del gobierno de elevar la tasa de embarque para los vuelos internacionales y advierte impacto en turismo

El gremio lamentó que una vez más las autoridades intenten resolver las ineficiencias de gestión en el gasto de los recursos públicos aumentando la recaudación vía alzas de impuestos y tasas extraordinarias, que castigan a los consumidores.

Con preocupación reaccionó este viernes la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) a la noticia de que el Gobierno pretende abordar el persistente déficit fiscal mediante un aumento de US$ 5 en la tasa de embarque para los vuelos internacionales, medida que el gremio calificó como “equivocada”.

A través de un comunicado, la asociación señaló que el ajuste tendría un negativo impacto sobre el sector del Turismo, que se vería perjudicado por las “ineficiencias de gestión” en el gasto de los recursos públicos.

Así, lamentó que “una vez más (…) frente a la falta de recursos, el Estado opta por aumentar la recaudación, vía alzas de impuestos y tasas extraordinarias, castigando con ello a los consumidores”.

Según la secretaria general de Achet, Lorena Arriagada “pensar que imponer más tasas y tributos a los consumidores es la solución para aumentar la recaudación, es un camino errado, ya que no corrige la esencia del problema: mejorar la gestión del uso de los recursos públicos”.

El gremio finaliza su comunicado haciendo un llamado a los parlamentarios y otras entidades fiscalizadoras a insistir “en la eficiencia del gasto de las entidades que utilizan los fondos que generan las tasas de embarque, en vez de aplicar aparentemente la medida más fácil: aumentar los impuestos a todos”.