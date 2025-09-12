Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Achet critica planes del gobierno de elevar la tasa de embarque para los vuelos internacionales y advierte impacto en turismo

El gremio lamentó que una vez más las autoridades intenten resolver las ineficiencias de gestión en el gasto de los recursos públicos aumentando la recaudación vía alzas de impuestos y tasas extraordinarias, que castigan a los consumidores.

Por: Diario Financiero online

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 19:30 hrs.

turismo Aerolíneas Aeropuertos pasajes
<p>Achet critica planes del gobierno de elevar la tasa de embarque para los vuelos internacionales y advierte impacto en turismo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Álvaro Saieh concreta una de las mayores ventas de acciones de SMU en la historia de la compañía
2
Economía y Política

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Implícitamente, se puede prever del Informe que la tasa neutral está sobre 4%”
3
Economía y Política

Consejero del Banco Central defiende estudio sobre impacto de salario mínimo y 40 horas, pese a discrepancias de Boric: “El efecto está”
4
Internacional

Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor
5
Economía y Política

Chile Day debuta en Madrid con una concurrida recepción en casa del embajador Velasco
6
DF LAB

Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
7
Empresas

Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal
8
Empresas

Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete